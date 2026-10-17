Штрафи за переказ на картку у 2026 році можуть загрожувати українцям, які отримують гроші за товари чи послуги без належного оформлення діяльності.

Штрафи за переказ на картку можуть сягати 17 тисяч гривень, якщо йдеться про підприємництво без державної реєстрації.

Податкова служба та банки звертають увагу на операції, які мають ознаки регулярного заробітку. Сам факт отримання грошей від іншої людини не означає порушення. Важливо, для чого надходять кошти та чи потрібно сплачувати з них податки.

Які перекази можуть викликати запитання

Підвищену увагу можуть привернути регулярні платежі від різних людей, численні перекази невеликих сум або надходження, що не відповідають звичній фінансовій активності власника рахунку.

Наприклад, людина систематично продає товари через інтернет або надає послуги, але не реєструє підприємницьку діяльність і не декларує отриманий дохід. У такому разі податкова може перевірити походження грошей та вимагати пояснень.

Штрафи за переказ на картку не є автоматичним покаранням за кожне надходження. Якщо контролюючі органи встановлять порушення, наслідки залежатимуть від обставин справи та характеру операцій.





Коли можливе блокування рахунку

Банки також проводять фінансовий моніторинг. Якщо рух коштів здається незвичним або операції мають ознаки ризикових, фінансова установа може обмежити проведення платежів на час перевірки.

Окремий ризик виникає, коли підприємець приймає оплату від клієнтів на особисту картку замість використання рахунку для бізнесу. Такі операції можуть викликати запитання щодо походження доходів і дотримання податкових вимог.

Чи штрафуватимуть за допомогу від родичів

Звичайні приватні перекази не означають автоматичного виникнення податкових зобов’язань. Допомога від рідних, повернення позики або разова фінансова підтримка самі по собі не свідчать про незаконне підприємництво.

Щоб уникнути проблем, варто зберігати документи, які підтверджують походження коштів, і не використовувати особистий рахунок для систематичного приймання бізнес-оплат без належного оформлення.

Отже, штрафні санкції залежать не від самого факту переказу, а від характеру операцій і наявності порушень законодавства.