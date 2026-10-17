Пенсионер имеет право на такую льготу не только по возрасту , но и благодаря профессии, по которой работал до выхода на заслуженный отдых.
Как сообщает Пенсионный фонд Украины, льгота предусмотрена для отдельных категорий бывших работников, работавших в сельской местности и продолжающих там проживать.
Кто может не платить за коммунальные услуги
Право на полную скидку имеют бывшие работники:
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образование – педагогические работники;
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медицина та фармацевтика;
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защита растений;
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музеи и библиотеки;
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государственные и коммунальные учреждения культуры, а также учебные заведения в сфере культуры.
Чтобы воспользоваться льготой, нужно иметь не менее трех лет стажа по соответствующей специальности. Также на момент выхода на пенсию человек должен работать в должности, дающей право на такую поддержку.
Важное условие – проживание в сельской местности после завершения трудовой деятельности. Сам факт получения пенсии недостаточно.
Какие расходы покрывает скидка
Льгота составляет 100% стоимости жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм потребления. Она также распространяется на покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.
В то же время право на пособие зависит от доходов. В 2026 году среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека не должен превышать 4660 гривен . Если этот показатель выше, то можно проверить право на жилищную субсидию.
Пенсионер, отвечающий всем критериям, должен подтвердить стаж и место жительства соответствующими документами. В частности подойдут записи в трудовой книжке или справка с места работы.
Как оформить льготу
Для назначения помощи необходимо подать заявление и необходимые документы в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать лично в сервисном центре ПФУ через уполномоченного представителя местного совета или ЦНАП.
Также документы принимаются по почте. Еще один вариант — воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда, его мобильным приложением или порталом «Действие».
Перед подачей заявления следует проверить, соответствует ли ваша профессия установленному перечню и подтверждены ли необходимый стаж и проживание в селе.