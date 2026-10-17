Пенсионер в Украине может получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг в 2026 году, если отвечает требованиям законодательства.

Пенсионер имеет право на такую ​​льготу не только по возрасту , но и благодаря профессии, по которой работал до выхода на заслуженный отдых.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, льгота предусмотрена для отдельных категорий бывших работников, работавших в сельской местности и продолжающих там проживать.

Кто может не платить за коммунальные услуги

Право на полную скидку имеют бывшие работники:

образование – педагогические работники;

медицина та фармацевтика;

защита растений;

музеи и библиотеки;

государственные и коммунальные учреждения культуры, а также учебные заведения в сфере культуры.

Чтобы воспользоваться льготой, нужно иметь не менее трех лет стажа по соответствующей специальности. Также на момент выхода на пенсию человек должен работать в должности, дающей право на такую ​​поддержку.

Важное условие – проживание в сельской местности после завершения трудовой деятельности. Сам факт получения пенсии недостаточно.





Какие расходы покрывает скидка

Льгота составляет 100% стоимости жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм потребления. Она также распространяется на покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

В то же время право на пособие зависит от доходов. В 2026 году среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека не должен превышать 4660 гривен . Если этот показатель выше, то можно проверить право на жилищную субсидию.

Пенсионер, отвечающий всем критериям, должен подтвердить стаж и место жительства соответствующими документами. В частности подойдут записи в трудовой книжке или справка с места работы.

Как оформить льготу

Для назначения помощи необходимо подать заявление и необходимые документы в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать лично в сервисном центре ПФУ через уполномоченного представителя местного совета или ЦНАП.

Также документы принимаются по почте. Еще один вариант — воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда, его мобильным приложением или порталом «Действие».

Перед подачей заявления следует проверить, соответствует ли ваша профессия установленному перечню и подтверждены ли необходимый стаж и проживание в селе.