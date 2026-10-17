Пенсіонер в Україні може отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг у 2026 році, якщо відповідає вимогам законодавства.

Пенсіонер має право на таку пільгу не лише за віком, а й завдяки професії, за якою працював до виходу на заслужений відпочинок.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, пільга передбачена для окремих категорій колишніх працівників, які працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати.

Хто може не платити за комунальні послуги

Право на повну знижку мають колишні працівники таких сфер:

освіта — педагогічні працівники;

медицина та фармацевтика;

захист рослин;

музеї та бібліотеки;

державні й комунальні заклади культури, а також заклади освіти у сфері культури.

Щоб скористатися пільгою, потрібно мати щонайменше три роки стажу за відповідною спеціальністю. Також на момент виходу на пенсію людина повинна працювати на посаді, яка дає право на таку підтримку.

Важлива умова — проживання в сільській місцевості після завершення трудової діяльності. Самого факту отримання пенсії недостатньо.





Які витрати покриває знижка

Пільга становить 100% вартості житлово-комунальних послуг у межах установлених норм споживання. Вона також поширюється на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива й скрапленого газу.

Водночас право на допомогу залежить від доходів. У 2026 році середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну людину не повинен перевищувати 4660 гривень. Якщо цей показник вищий, можна перевірити право на житлову субсидію.

Пенсіонер, який відповідає всім критеріям, має підтвердити стаж і місце проживання відповідними документами. Зокрема, підійдуть записи в трудовій книжці або довідка з місця роботи.

Як оформити пільгу

Для призначення допомоги потрібно подати заяву та необхідні документи до Пенсійного фонду України. Це можна зробити особисто в сервісному центрі ПФУ, через уповноваженого представника місцевої ради або ЦНАП.

Також документи приймають поштою. Ще один варіант — скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду, його мобільним застосунком або порталом «Дія».

Перед поданням заяви варто перевірити, чи відповідає ваша професія встановленому переліку та чи підтверджені необхідний стаж і проживання в селі.