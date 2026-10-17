Подорожание овощей в Украине сменилось трендом на снижение цен — по состоянию на 13 октября лук, капуста, морковь и свекла начали дешеветь, тогда как молоко, картофель и гречка медленно ползут вверх. Такие данные приводит Министерство аграрной политики и продовольствия по итогам еженедельного мониторинга цен, сообщает Укринформ.

За последнюю неделю снизились цены сразу на четыре группы продуктов — овощи, сливочное масло, яйца и свинину. Больше всего подешевел лук.

Сколько стоят овощи: что подешевело

Лидером снижения стал лук — минус 9% за неделю. Капуста подешевела на 7%, морковь — на 3%, а свекла — на 2%. Это сезонное снижение цен, характерное для осени, когда фермеры активно продают урожай.

Кроме овощей, подешевели и другие базовые продукты: сливочное масло потеряло 4% в цене, яйца — 3%, а свинина — 2%.

Что подорожало и на сколько

В то же время отдельные позиции пошли вверх, правда, темпы умеренные. Овсяная крупа, картофель и молоко прибавили по 2% к цене. Гречка, ржаной хлеб и сметана подорожали на 1%.

Цены на батон, подсолнечное масло, сахар, курятину и говядину в течение недели остались без изменений — это означает, что на корзину базовых продуктов существенных скачков пока нет.

Как работает мониторинг цен

«Мониторинг цен на основные продукты питания проводится еженедельно. Его результаты позволяют отслеживать изменения на потребительском рынке и оценивать динамику стоимости базовых продуктов», — отметили в профильном министерстве.

Напомним также, что в октябре в Украине выросли цены на молоко-сырье — в среднем на 90 копеек по сравнению с сентябрем. Подорожанию способствовали высокий спрос на сырье внутри страны и активизация экспорта.

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