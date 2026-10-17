НДС за посылки из-за границы могут ввести для покупок стоимостью до 150 евро после принятия соответствующего закона Верховной Радой.

НДС за посылки будут начисляться по ставке 20%, а новые правила могут начать действовать не раньше июля 2027 года.

15 октября парламент поддержал во втором чтении и в целом законопроекты №16051-1 и №15460. Они предусматривают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы относительно международных почтовых отправлений и продаж через интернет-платформы. Об этом сообщает The Page со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Как изменится налогообложение посылок

В настоящее время товары в международных отправлениях фактурной стоимостью до 150 евро освобождены от НДС. После запуска новых правил, льготу отменят. Налог будет начисляться с первого евро стоимости продукта.

Это касается, в частности, заказов из китайских интернет-магазинов и других зарубежных маркетплейсов. НДС за посылки планируется включать непосредственно в стоимость покупки при оформлении заказа на платформе. То есть покупатель будет видеть сумму налога еще до оплаты.

Ответственность за начисление и перечисление средств в бюджет возложат на маркетплейсы. Если платформа зарегистрирована за границей, она должна назначить представителя в Украине для выполнения соответствующих обязательств.

Какие отправления останутся без налога

Исключение предусмотрено для некоммерческих посылок от физического лица физическому лицу стоимостью до 45 евро. Увольнение также сохранится для товаров в несопровождаемом багаже ​​стоимостью до 150 евро. Отдельные льготы предназначены для товаров оборонного назначения.

Таким образом, НДС за посылки не будут взиматься абсолютно со всех международных отправлений. Окончательный порядок будет зависеть от типа товара, его стоимости и условий пересылки.

Когда начнут действовать новые правила

Принятие законопроектов еще не означает немедленного введения налога. Документы должны пройти следующие законодательные процедуры, а государственные органы подготовить механизм их реализации.

Ожидается, что нововведения заработают не раньше июля 2027 года. Изменения должны приблизить украинские правила к европейской системе налогообложения электронной торговли и создать более равные условия для украинских продавцов и зарубежных платформ.