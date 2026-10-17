ПДВ за посилки з-за кордону можуть запровадити для покупок вартістю до 150 євро після ухвалення відповідного закону Верховною Радою.

ПДВ за посилки нараховуватимуть за ставкою 20%, а нові правила можуть почати діяти не раніше липня 2027 року.

15 жовтня парламент підтримав у другому читанні та в цілому законопроєкти №16051-1 і №15460. Вони передбачають зміни до Податкового та Митного кодексів щодо міжнародних поштових відправлень і продажів через інтернет-платформи. Про це повідомляє The Page з посиланням на Державну митну службу України.

Як зміниться оподаткування посилок

Нині товари в міжнародних відправленнях фактурною вартістю до 150 євро звільнені від ПДВ. Після запуску нових правил пільгу скасують. Податок нараховуватимуть із першого євро вартості товару.

Це стосуватиметься, зокрема, замовлень із китайських інтернет-магазинів та інших закордонних маркетплейсів. ПДВ за посилки планують включати безпосередньо у вартість покупки під час оформлення замовлення на платформі. Тобто покупець бачитиме суму податку ще до оплати.

Відповідальність за нарахування та перерахування коштів до бюджету покладуть на маркетплейси. Якщо платформа зареєстрована за кордоном, вона повинна буде призначити представника в Україні для виконання відповідних зобов'язань.

Які відправлення залишаться без податку

Винятки передбачені для некомерційних посилок від фізичної особи фізичній особі вартістю до 45 євро. Звільнення також збережеться для товарів у несупроводжуваному багажі вартістю до 150 євро. Окремі пільги передбачені для товарів оборонного призначення.

Таким чином, ПДВ за посилки не стягуватимуть абсолютно з усіх міжнародних відправлень. Остаточний порядок залежатиме від типу товару, його вартості та умов пересилання.

Коли почнуть діяти нові правила

Ухвалення законопроєктів ще не означає негайного запровадження податку. Документи мають пройти наступні законодавчі процедури, а державні органи — підготувати механізм їх реалізації.

Очікується, що нововведення запрацюють не раніше липня 2027 року. Зміни мають наблизити українські правила до європейської системи оподаткування електронної торгівлі та створити рівніші умови для українських продавців і закордонних платформ.