Київстар без мережі: що робити, якщо телефон не ловить сигнал

Якщо немає сигналу мережі Київстар, абоненти можуть спробувати підключитися до іншого мобільного оператора через національний роумінг. Немає сигналу мережі — не завжди означає, що проблема виникла саме з телефоном: причиною можуть бути перебої з електропостачанням або відсутність покриття в певному районі.

У таких випадках користувачі можуть втратити не лише можливість телефонувати, а й доступ до мобільного інтернету. Особливо складною ситуація стає під час тривалих відключень світла, адже робота обладнання мобільного зв’язку залежить від електроживлення.

Як підключитися до іншої мережі

У Київстар радили скористатися національним роумінгом, якщо телефон не може зареєструватися у звичній мережі. Ця функція дає змогу тимчасово використовувати доступну мережу іншого оператора.

Для смартфонів на Android потрібно відкрити налаштування, перейти до розділу мобільної мережі та вибору оператора. Після цього слід вимкнути автоматичний пошук і вибрати доступну мережу зі списку.

На iPhone необхідно зайти в «Параметри», відкрити «Стільникові дані», а потім перейти до пункту «Вибір мережі». Далі потрібно вимкнути автоматичний вибір і спробувати зареєструватися в доступній мережі Vodafone UA, lifecell або 3Mob.

Якщо підключення не вдалося, варто повторити спробу або вибрати іншого оператора. Також можна перезавантажити смартфон і знову виконати пошук.

Що робити, якщо зв’язок не з’явився

Коли немає сигналу мережі навіть після зміни оператора, спочатку перезавантажте телефон. Якщо це не допомогло, спробуйте повторно вибрати доступну мережу вручну.

Після відновлення роботи власного оператора рекомендується повернути автоматичний вибір мережі або вручну підключитися до Київстар.

Якщо проблема зберігається, компанія радить звернутися до служби підтримки. Зателефонувати можна за номером 466 із мобільного Київстар або 0 800 300 466 з інших мереж.

Важливо враховувати, що національний роумінг не гарантує зв’язку в кожному місці. Якщо доступні мережі не відображаються, причиною можуть бути відсутність покриття або технічні перебої.