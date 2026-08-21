Лохвицкая громада на Полтавщине готовится к масштабному расширению бесплатного горячего питания — с 1 сентября 2026 года обеды за государственный счет будут получать ученики всех классов, от первого до одиннадцатого.

Гуманитарная помощь в Полтавской области продолжает расширяться — на этот раз важные изменения коснулись школьного питания. В Лохвицкой громаде объявили о подготовке к бесплатному горячему питанию для всех учащихся 1–11 классов, которое стартует с началом нового учебного года.

Об этом 20 августа 2026 года сообщил Лохвицкий городской голова Виктор Радько, передает Район.Миргород. Вместе с начальницей отдела образования Татьяной Заикой и директорами школ чиновники уже осмотрели пищеблоки, определили потребности учреждений и составили перечень необходимого оборудования.

Как будет финансироваться бесплатное питание

Программа вводится во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 1 июля 2026 года № 869. Документ предусматривает, что бесплатное горячее питание будет предоставляться за счет государственной субвенции для всех школьников — без разделения на младшую и старшую школу.

Стоимость питания рассчитана так: 50 гривен на одного ученика начальных классов (1–4 классы) и 60 гривен для школьников 5–11 классов. Таким образом, горячими обедами обеспечат более тысячи детей громады без какой-либо доплаты со стороны родителей.

Что уже сделано в Лохвицкой громаде

По словам городского головы, часть подготовительных работ уже выполнена. За средства местного бюджета приобрели пароконвектомат для Лохвицкой гимназии №1 — современное оборудование, позволяющее готовить блюда на пару, сохраняя полезные свойства продуктов. В ближайшее время ожидается поставка такого же устройства в Лохвицкую общеобразовательную школу №2.

Новая модель организации питания дает руководителям школ больше самостоятельности, однако вместе с тем возлагает на них ответственность за качество и безопасность блюд, а также за эффективное использование бюджетных средств. В громаде призывают родителей и учеников активно делиться впечатлениями — что нравится, где еда вкусная, а что стоит изменить.

Что изменится для учеников и родителей

До сих пор бесплатным питанием в школах обеспечивали только отдельные льготные категории детей, преимущественно учеников младших классов. Теперь же горячий обед будет получать каждый школьник громады — от первоклассника до выпускника. Никаких заявлений или документов от родителей не потребуется — финансирование будет поступать напрямую из государственного бюджета через субвенцию.

Цель обновления системы — создать надлежащие условия для качественного и безопасного питания школьников и обеспечить полноценную реализацию новой модели во всех учреждениях образования Лохвицкой громады.

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