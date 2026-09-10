В Тернополе участники боевых действий уже использовали 25 000 часов бесплатной парковки через приложение «е-Тернополь». Услугой с момента запуска воспользовались более 2 000 защитников.

Городские службы Тернополя продолжают расширять льготы для жителей: участники боевых действий уже использовали 25 000 часов бесплатной парковки через приложение «е-Тернополь». Услугой с момента запуска воспользовались более 2 000 пользователей.

Об этом сообщил Тернопольский городской совет. Бесплатный сервис для защитников заработал пять месяцев назад и уже стал одним из самых популярных среди военных в городе.

Участник боевых действий получает 100 бесплатных часов парковки ежемесячно. Это фиксированный пакет: неиспользованный остаток в конце календарного месяца аннулируется, а вместо него автоматически начисляются новые 100 льготных часов.

Льгота действует только в определенных зонах парковки города. Чтобы воспользоваться ею, достаточно один раз пройти авторизацию в приложении «е-Тернополь» и активировать соответствующую опцию — далее парковка оплачивается за счет льготных часов.

Кто имеет право на бесплатную парковку

Услуга доступна исключительно участникам боевых действий. Льгота применяется для транспортных средств, которыми пользуется сам защитник, и не передается другим лицам.

Как подтвердить статус УБД и активировать льготу

Чтобы получить 100 бесплатных часов, нужно подтвердить статус участника боевых действий в приложении «е-Тернополь». После одноразовой авторизации система ежемесячно будет начислять новый пакет часов автоматически.

В городском совете напоминают: чтобы льгота начала действовать, важно активировать парковку именно через приложение перед тем, как оставить авто на площадке. Всего в Тернополе защитники уже суммарно получили 25 000 часов бесплатной парковки.

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