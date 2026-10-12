У 2027 році мінімальна пенсія зросте на 283 гривні завдяки підвищенню прожиткового мінімуму, а для найбідніших виплата сягне 6000 гривень.

Пенсійні виплати в Україні у 2027 році можуть зрости одразу за двома напрямами: мінімальну пенсію підвищать на 283 гривні, а для найбідніших пенсіонерів сукупна виплата має сягнути 6000 гривень.

Про це йдеться в матеріалі 24 Каналу з посиланням на дані Мінсоцполітики. Проєкт держбюджету на 2027 рік передбачає збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 2878 гривень, а разом із ним автоматично зросте й мінімальна пенсія, базовий розмір якої нині становить 2595 гривень.

Що зміниться для пенсіонерів у 2027 році

Базове підвищення становитиме майже 11%: мінімальна пенсія збільшиться на 283 гривні порівняно з поточним роком. Воно торкнеться всіх, чиї виплати прив'язані до прожиткового мінімуму. Натомість для багатьох категорій діють додаткові гарантії, надбавки та доплати, які залежать від страхового стажу й розміру офіційного заробітку.

Кому планують платити 6000 гривень

Окремо Мінсоцполітики розробляє масштабну реформу солідарної системи. Головна пропозиція — встановити сукупний рівень пенсійних виплат не нижчий за 6000 гривень. Нова модель складатиметься з двох частин: базової, яка гарантує мінімальний дохід, і страхової, що напряму залежатиме від стажу людини.

За оцінкою відомства, така реформа врятує приблизно третину нинішніх пенсіонерів, які сьогодні отримують найнижчі виплати. Тому очікувати, що з 1 січня 2027 року абсолютно всім автоматично нарахують по 6000 гривень, поки що некоректно.

У 2027 році також відбудеться обов'язкова щорічна індексація пенсій — кошти на неї вже закладені в Бюджетній декларації.

Хто реально отримає більше

Найголовніше для тих, хто оформлює чи вже отримує пенсію. Мінімальну виплату підвищать автоматично — нікуди звертатися не потрібно, перерахунок зробить Пенсійний фонд. А ось підвищення до 6000 гривень залежатиме від фінального ухвалення реформи та від вашого страхового стажу.

Мінімальна пенсія: +283 гривні — через зростання прожиткового мінімуму до 2878 гривень.

Орієнтовний рівень для найнижчих виплат: 6000 гривень сукупно.

Хто може розраховувати на 6000 гривень: приблизно третина пенсіонерів із найнижчими виплатами.

Що ще пропонували для підвищення пенсій

Дискусії щодо суттєвого підвищення соцстандартів тривають не перший місяць. Раніше народний депутат Данило Гетманцев пропонував закласти в бюджет на 2027 рік ще радикальніші цифри: мінімальну пенсію за віком — до 6500 гривень, а мінімальну зарплату — до 12000 гривень.

Раніше Politeka повідомляла, доплати для пенсіонерів у Львівській області: ПФУ назвав, хто може отримати додаткові виплати.

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