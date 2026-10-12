В 2027 году минимальная пенсия вырастет на 283 гривны благодаря повышению прожиточного минимума, а для беднейших выплата достигнет 6000 гривен.

Пенсионные выплаты в Украине в 2027 году могут вырасти сразу по двум направлениям: минимальную пенсию повысят на 283 гривны, а для беднейших пенсионеров совокупная выплата должна достичь 6000 гривен.

Об этом говорится в материале 24 Канала со ссылкой на данные Минсоцполитики. Проект госбюджета на 2027 год предусматривает повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц до 2878 гривен, а вместе с ним автоматически вырастет и минимальная пенсия, базовый размер которой сейчас составляет 2595 гривен.

Что изменится для пенсионеров в 2027 году

Базовое повышение составит почти 11%: минимальная пенсия увеличится на 283 гривны по сравнению с текущим годом. Оно коснется всех, чьи выплаты привязаны к прожиточному минимуму. При этом для многих категорий действуют дополнительные гарантии, надбавки и доплаты, которые зависят от страхового стажа и размера официального заработка.

Кому планируют платить 6000 гривен

Отдельно Минсоцполитики разрабатывает масштабную реформу солидарной системы. Главное предложение — установить совокупный уровень пенсионных выплат не ниже 6000 гривен. Новая модель будет состоять из двух частей: базовой, которая гарантирует минимальный доход, и страховой, которая напрямую зависит от стажа человека.

По оценке ведомства, такая реформа спасет примерно треть нынешних пенсионеров, которые сегодня получают самые низкие выплаты. Поэтому ожидать, что с 1 января 2027 года абсолютно всем автоматически начислят по 6000 гривен, пока некорректно.

В 2027 году также состоится обязательная ежегодная индексация пенсий — средства на нее уже заложены в Бюджетной декларации.

Кто реально получит больше

Главное для тех, кто оформляет или уже получает пенсию. Минимальную выплату повысят автоматически — никуда обращаться не нужно, перерасчет сделает Пенсионный фонд. А вот повышение до 6000 гривен будет зависеть от финального принятия реформы и от вашего страхового стажа.

Минимальная пенсия: +283 гривны — из-за роста прожиточного минимума до 2878 гривен.

Ориентировочный уровень для самых низких выплат: 6000 гривен совокупно.

Кто может рассчитывать на 6000 гривен: примерно треть пенсионеров с самыми низкими выплатами.

Что еще предлагали для повышения пенсий

Дискуссии о существенном повышении соцстандартов продолжаются не первый месяц. Ранее народный депутат Даниил Гетманцев предлагал заложить в бюджет на 2027 год еще более радикальные цифры: минимальную пенсию по возрасту — до 6500 гривен, а минимальную зарплату — до 12000 гривен.

Ранее Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров во Львовской области: ПФУ назвал, кто может получить дополнительные выплаты.

Также Politeka сообщала, пенсия в Украине: адвокат назвал перечень необходимых документов, которые нужно подготовить.