Перерасчет пенсий в 2027 году остается под вопросом: в Раде пока не гарантируют повышение выплат, хотя на социальную поддержку в бюджете заложили больше средств, чем в прошлом году.

Повышение пенсий в Украине в 2026 году уже принесло надбавку трети пенсионеров, однако перерасчет выплат на 2027 год пока под вопросом. В проекте госбюджета на социальную поддержку заложили больше средств, чем в прошлом году.

Об этом в эфире «День.LIVE» рассказала народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Борзова. По ее словам, гарантировать повышение пенсий на 2027 год она пока не может: главное сегодня — обеспечить стабильность выплат.

Куда пойдут деньги

В целом в проекте госбюджета на социальную поддержку заложено более 540 млрд грн — это на 72 млрд больше, чем в прошлом году. Наибольшую часть социального бюджета — 292 млрд грн — направят на пенсионные выплаты. Еще 46 млрд грн предусмотрено на поддержку внутренне перемещенных лиц, 38 млрд грн — на программы для детей и семей, а более 23 млрд грн — на помощь детям с инвалидностью.

Кому нужна поддержка

Из-за полномасштабной войны круг людей, нуждающихся в помощи государства, постоянно расширяется. Сейчас в Украине почти 10 млн пенсионеров, 4,7 млн переселенцев, более 3 млн людей с инвалидностью — это на 600 тыс. больше, чем в прошлом году. Кроме того, государство опекает 230 тыс. детей с инвалидностью и более 2 млн ветеранов и ветерана.

Что сохранят в 2027 году

Несмотря на отсутствие четкой гарантии по перерасчету пенсий, часть социальных программ сохранят. В частности, в 2027 году продолжат выплачивать помощь при рождении ребенка, «Пакет малыша» и «Пакет школьника», а также поддерживать многодетные и малообеспеченные семьи.

Отдельно в бюджете заложили средства на рост выплат для детей с инвалидностью — почти в 2,5 раза. Предусмотрели финансирование и на помощь взрослым людям с инвалидностью.

Что говорят о выплатах переселенцам

Относительно внутренне перемещенных лиц Ирина Борзова отметила: 46 млрд грн для государства — большая сумма, однако самих выплат ВПЛ не хватает для жизни. В то же время, подчеркнула она, на социальные расходы в 2027 году заложено больше, чем раньше.

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