Пенсия и государственные льготы в сентябре: пенсионеры в Украине могут получить скидки на коммунальные услуги, бесплатный проезд в транспорте, освобождение от земельного налога и бесплатные лекарства по электронному рецепту.

Пенсии и льготы для украинцев в сентябре касаются миллионов людей старшего возраста — от скидок на коммуналку до бесплатных лекарств. О перечне поддержки пенсионеров сообщает ТСН со ссылкой на издание Новини.LIVE.

Самая большая статья помощи — льготы на оплату электроэнергии, газа и водоснабжения. Размер скидки зависит от статуса человека. Скидку 100% имеют лица с особыми заслугами перед Отечеством, люди с инвалидностью вследствие войны, бывшие педагогические, медицинские, фармацевтические работники и библиотекари из сельской местности.

Скидку 75% на коммуналку в пределах установленных норм получают участники боевых действий. Для участников войны и членов семей погибших защитников действует льгота 50%, а для детей войны — 25%. Часть категорий может рассчитывать на скидку только тогда, когда доход не превышает установленный лимит.

Бесплатный проезд в транспорте

Пенсионеры по возрасту имеют право на бесплатный проезд в пригородных электричках, трамваях, троллейбусах и городских автобусах на коммунальных маршрутах — согласно постановлению Кабинета министров. Льгота не распространяется на такси, междугородние автобусы, поезда дальнего следования и скоростные поезда «Интерсити» — за такой проезд придется платить.

Земельный налог

Пенсионеры могут быть освобождены от уплаты земельного налога, если площадь участка не превышает норматив: для города — до 0,10 гектара, для поселка — до 0,15 гектара, для села — до 0,25 гектара. Отдельно закон ограничивает площадь по назначению: дачное строительство — до 0,10 га, ведение садоводства — не более 0,12 га, индивидуальный гараж — до 0,01 га.

Бесплатные лекарства по рецепту

В рамках государственной программы «Доступные лекарства» пенсионеры могут бесплатно получать препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, бронхиальной астмы и других хронических болезней. Для этого нужен электронный рецепт, который выписывает семейный врач.

Как оформить льготу

Для оформления скидки на коммуналку или освобождения от земельного налога обращаются в орган социальной защиты населения или Пенсионный фонд с паспортом, идентификационным кодом и удостоверением, подтверждающим статус. Бесплатный проезд предоставляется при наличии пенсионного удостоверения, а льготные лекарства отпускают по электронному рецепту в аптеках-партнерах программы.

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Как сообщала Politeka, льготы для пенсионеров в сентябре: скидки на коммуналку до 100% и бесплатный проезд.