З 1 вересня 2026 року українські вчителі отримають підвищення зарплати на 20%. Прем'єр-міністр Сергій Корецький озвучив конкретні суми — від 12 800 до 28 500 гривень на місяць залежно від стажу та кваліфікації.

Українським педагогам з 1 вересня підвищать заробітну плату ще на 20%. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час конференції «Серпнева — 2026», пише 24 канал.

Після вересневого підвищення зарплати вчителів виглядатимуть так: молоді педагоги отримуватимуть від 12 800 до 17 700 гривень на місяць, а досвідчені вчителі — від 16 900 до 28 500 гривень. Конкретна сума залежатиме від стажу, кваліфікації та навчального навантаження.

Це вже друге підвищення за рік: з 1 січня 2026 року зарплати педагогів зросли на 30%, а після вересневого перерахунку загальне збільшення становитиме 50% порівняно з 2025 роком. «Це тільки початок», — наголосив Корецький, додавши, що оплату праці педагогів планують поступово виводити на ринковий та європейський рівень.

Які надбавки можуть отримувати вчителі

Голова Міністерства освіти і науки Андрій Бутенко повідомив, що українські педагоги можуть розраховувати на понад 80 різних видів надбавок до основної зарплати. Серед них — доплати за престижність педагогічної праці, класне керівництво та вислугу років.

У МОН визнають, що про багато надбавок учителі знають недостатньо, тому систему планують зробити прозорішою. Окремо міністр наголосив, що відомство працює над тим, аби виплати педагогам стали більш стабільними та передбачуваними.

Що ще зміниться в освіті

Уряд підтримав ініціативу МОН щодо зміни правил сертифікації педагогів: термін дії сертифіката збільшать із 3 до 5 років. Це узгодить сертифікацію з п'ятирічним циклом атестації та зменшить бюрократичне навантаження на вчителів.

Крім того, Міністерство освіти спростило оцінювання учнів 5–9 класів: відтепер учителям не потрібно вказувати групу результатів біля кожної оцінки — за семестр виставлятимуть одну підсумкову оцінку з предмета. Це рішення ухвалили після численних звернень педагогів, які скаржилися на надмірну бюрократію.