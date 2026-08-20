20 серпня у Сумській та Чернігівській областях сталися масштабні аварійні відключення електроенергії. Без світла залишилися сотні тисяч абонентів, а в Сумах через знеструмлення припинив роботу міський водоканал.

Графіки знеструмлень у Запоріжжі 21 серпня обіцяють бути тривалими, однак 20 серпня несподівана аварія в електромережах знеструмила одразу дві області — Сумську та Чернігівську. Без світла залишилися сотні тисяч абонентів.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго" та "Сумиобленерго", масштабне аварійне вимкнення електроенергії зафіксовано 20 серпня. Енергетики вже працюють над відновленням розподілу електрики в обох областях.

Що сталося на Сумщині

У Сумській області сталося масштабне знеструмлення, через яке без електропостачання залишилася значна частина регіону. Аварійні бригади "Сумиобленерго" оперативно взялися за ліквідацію наслідків.

Отримати інформацію про причини відключення за конкретною адресою споживачі можуть через особистий кабінет E-Svitlo, розділ "Відключення" на сайті АТ "Сумиобленерго", а також за телефонами кол-центру: 0 800 300 247 та 0542 659 659.

Ситуація на Чернігівщині

У Чернігівській області електропостачання припинилося у Корюківському, Новгород-Сіверському, Ніжинському та Чернігівському районах. За даними енергетиків, без електрики залишаються близько 200 тисяч абонентів.

Причиною стали аварійні проблеми в мережах НЕК "Укренерго". Наразі аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Відключення водоканалу в Сумах

Через проблеми з енергопостачанням 20 серпня з 14:07 було знеструмлено об'єкти КП "Міськводоканал". Жителів Сум просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Після стабілізації ситуації водопостачання обіцяють повернути до звичайного режиму. Для зв'язку з диспетчерською службою КП "Міськводоканал" доступні телефони: 050 407-81-10 та 067 548-21-12.

Куди звертатися, якщо немає світла

Мешканцям Сумської області варто телефонувати до кол-центру "Сумиобленерго" за номерами 0 800 300 247 або 0542 659 659. Також доступний особистий кабінет E-Svitlo, де можна перевірити причину відключення за конкретною адресою.

У Чернігівській області інформацію про відновлення електропостачання можна отримати на офіційному сайті "Чернігівобленерго" або за телефонами контакт-центру. Енергетики обіцяють повернути світло в домівки щойно будуть усунені пошкодження в мережах "Укренерго".

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