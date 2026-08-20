20 августа в Сумской и Черниговской областях произошли масштабные аварийные отключения электроэнергии. Без света остались сотни тысяч абонентов, а в Сумах из-за обесточивания прекратил работу городской водоканал.

Графики обесточиваний в Запорожье 21 августа обещают быть длительными, однако 20 августа неожиданная авария в электросетях обесточила сразу две области — Сумскую и Черниговскую. Без света остались сотни тысяч абонентов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго" и "Сумыоблэнерго", масштабное аварийное отключение электроэнергии зафиксировано 20 августа. Энергетики уже работают над восстановлением распределения электричества в обеих областях.

Что произошло на Сумщине

В Сумской области произошло масштабное обесточивание, из-за которого без электроснабжения осталась значительная часть региона. Аварийные бригады "Сумыоблэнерго" оперативно приступили к ликвидации последствий.

Получить информацию о причинах отключения по конкретному адресу потребители могут через личный кабинет E-Svitlo, раздел "Отключение" на сайте АО "Сумыоблэнерго", а также по телефонам колл-центра: 0 800 300 247 и 0542 659 659.

Ситуация на Черниговщине

В Черниговской области электроснабжение прекратилось в Корюковском, Новгород-Северском, Нежинском и Черниговском районах. По данным энергетиков, без электричества остаются около 200 тысяч абонентов.

Причиной стали аварийные проблемы в сетях НЭК "Укрэнерго". Сейчас аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

Отключение водоканала в Сумах

Из-за проблем с энергоснабжением 20 августа с 14:07 были обесточены объекты КП "Горводоканал". Жителей Сум просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

После стабилизации ситуации водоснабжение обещают вернуть в обычный режим. Для связи с диспетчерской службой КП "Горводоканал" доступны телефоны: 050 407-81-10 и 067 548-21-12.

Куда обращаться, если нет света

Жителям Сумской области следует звонить в колл-центр "Сумыоблэнерго" по номерам 0 800 300 247 или 0542 659 659. Также доступен личный кабинет E-Svitlo, где можно проверить причину отключения по конкретному адресу.

В Черниговской области информацию о восстановлении электроснабжения можно получить на официальном сайте "Черниговоблэнерго" или по телефонам контакт-центра. Энергетики обещают вернуть свет в дома, как только будут устранены повреждения в сетях "Укрэнерго".

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