20 серпня у Сумській області через перебої в енергопостачанні знеструмлено об'єкти КП «Міськводоканал». Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

Перебої з електропостачанням у Сумській області сьогодні торкнулися комунальної інфраструктури — через аварійне знеструмлення без світла залишилися об'єкти КП «Міськводоканал». Про це повідомила Сумська міська рада у своєму Telegram-каналі.

За інформацією міської ради, перебої в енергопостачанні розпочалися 20 серпня близько 14:07. Унаслідок цього було знеструмлено об'єкти комунального підприємства «Міськводоканал», що відповідає за водопостачання та водовідведення в обласному центрі.

«У зв'язку з перебоями в енергопостачанні сьогодні, 20 серпня, з 14:07 знеструмлені об'єкти КП "Міськводоканал". Просимо мешканців поставитися з розумінням до тимчасових незручностей», — йдеться в офіційному повідомленні.

Як знеструмлення може вплинути на водопостачання

КП «Міськводоканал» забезпечує централізоване водопостачання та водовідведення в Сумах. Знеструмлення його об'єктів може призвести до перебоїв із подачею води в окремих районах міста. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання, однак точні терміни завершення робіт не повідомляються.

Що робити мешканцям

У випадку тимчасової відсутності водопостачання комунальники радять мешканцям завчасно зробити необхідний запас води для побутових потреб. Також варто стежити за офіційними повідомленнями Сумської міської ради та КП «Міськводоканал» щодо відновлення послуг.

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