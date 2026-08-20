20 августа в Сумской области из-за перебоев в энергоснабжении обесточены объекты КП «Міськводоканал». Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Перебои с электроснабжением в Сумской области сегодня затронули коммунальную инфраструктуру — из-за аварийного обесточивания без света остались объекты КП «Міськводоканал». Об этом сообщил Сумской городской совет в своем Telegram-канале.

По информации городского совета, перебои в энергоснабжении начались 20 августа около 14:07. В результате были обесточены объекты коммунального предприятия «Міськводоканал», которое отвечает за водоснабжение и водоотведение в областном центре.

«В связи с перебоями в энергоснабжении сегодня, 20 августа, с 14:07 обесточены объекты КП "Міськводоканал". Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам», — говорится в официальном сообщении.

Как обесточивание может повлиять на водоснабжение

КП «Міськводоканал» обеспечивает централизованное водоснабжение и водоотведение в Сумах. Обесточивание его объектов может привести к перебоям с подачей воды в отдельных районах города. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения, однако точные сроки завершения работ не сообщаются.

Что делать жителям

В случае временного отсутствия водоснабжения коммунальщики советуют жителям заблаговременно сделать необходимый запас воды для бытовых нужд. Также стоит следить за официальными сообщениями Сумского городского совета и КП «Міськводоканал» по восстановлению услуг.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь от 20 000 гривен в Сумской области: кто и как может получить выплаты.

Также Politeka сообщала, помощь ветеранам в Сумской области: какие услуги предоставляют и кто может обратиться.

Как сообщала Politeka, денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: как получить выплаты на проживание.