У 2026 році пенсіонерів Сумщини чекає автоматичний перерахунок виплат із коефіцієнтом індексації 12,1%. Підвищення торкнеться різних категорій — від цивільних пенсіонерів до учасників бойових дій.

Соціальні виплати на Сумщині продовжують зростати — у 2026 році пенсіонерів області чекає автоматичний перерахунок виплат із коефіцієнтом індексації 12,1%.

Як повідомляє Перший бізнесовий, перерахунок проводиться автоматично відповідно до постанови уряду про щорічну індексацію. Він охоплює всіх громадян, яким пенсію призначено до кінця 2025 року. Жодних заяв подавати не потрібно — Пенсійний фонд здійснює перерахунок самостійно.

Найбільше від індексації виграють непрацюючі пенсіонери віком від 65 років, які мають повний страховий стаж — 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Для цієї категорії держава гарантує мінімальний розмір пенсії на рівні 4 213 гривень, і після перерахунку виплати зростають відповідно до індивідуального заробітку та наявних надбавок.

Діапазон підвищення для пенсіонерів 65+ досить широкий — від 100 до 2 595 гривень залежно від стажу, заробітку та додаткових доплат. Водночас окремі категорії отримують суттєвіше зростання.

Скільки отримають ветерани та люди з інвалідністю внаслідок війни

Найбільші суми після перерахунку передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій. Їхні мінімальні виплати після індексації становитимуть від 6 197 до 18 885 гривень — конкретна сума залежить від групи інвалідності. На Сумщині, яка є прифронтовою областю, таких отримувачів чимало.

Перерахунок також охоплює пенсіонерів силових структур, науковців, держслужбовців, чорнобильців та отримувачів пенсій за особливі заслуги. Для них індексація застосовується за окремими формулами, однак загальний принцип залишається незмінним — підвищення на рівні 12,1% від базового розміру.

Як відбувається перерахунок

Пенсіонерам не потрібно звертатися до відділень Пенсійного фонду чи подавати будь-які заяви — перерахунок проводиться автоматично. Збільшену суму виплат можна буде побачити у платіжних документах за відповідний місяць. Також інформацію про новий розмір пенсії можна перевірити в особистому кабінеті на порталі ПФУ.

Індексація 2026 року є однією з найбільших за останні роки, адже враховує інфляційний тиск та зростання соціальних стандартів. Для пенсіонерів Сумської області це означає відчутне збільшення щомісячних надходжень.

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