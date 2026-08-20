В 2026 году пенсионеров Сумщины ждет автоматический перерасчет выплат с коэффициентом индексации 12,1%. Повышение коснется различных категорий — от гражданских пенсионеров до участников боевых действий.

Социальные выплаты на Сумщине продолжают расти — в 2026 году пенсионеров области ждет автоматический перерасчет выплат с коэффициентом индексации 12,1%.

Как сообщает Первый деловой, перерасчет проводится автоматически согласно постановлению правительства о ежегодной индексации. Он охватывает всех граждан, которым пенсия назначена до конца 2025 года. Никаких заявлений подавать не нужно — Пенсионный фонд осуществляет перерасчет самостоятельно.

Больше всего от индексации выигрывают неработающие пенсионеры в возрасте от 65 лет, имеющие полный страховой стаж — 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Для этой категории государство гарантирует минимальный размер пенсии на уровне 4 213 гривен, и после перерасчета выплаты растут в соответствии с индивидуальным заработком и имеющимися надбавками.

Диапазон повышения для пенсионеров 65+ достаточно широк — от 100 до 2 595 гривен в зависимости от стажа, заработка и дополнительных доплат. В то же время отдельные категории получают более существенный рост.

Сколько получат ветераны и люди с инвалидностью вследствие войны

Самые большие суммы после перерасчета предусмотрены для лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий. Их минимальные выплаты после индексации составят от 6 197 до 18 885 гривен — конкретная сумма зависит от группы инвалидности. На Сумщине, которая является прифронтовой областью, таких получателей немало.

Перерасчет также охватывает пенсионеров силовых структур, ученых, госслужащих, чернобыльцев и получателей пенсий за особые заслуги. Для них индексация применяется по отдельным формулам, однако общий принцип остается неизменным — повышение на уровне 12,1% от базового размера.

Как происходит перерасчет

Пенсионерам не нужно обращаться в отделения Пенсионного фонда или подавать какие-либо заявления — перерасчет проводится автоматически. Увеличенную сумму выплат можно будет увидеть в платежных документах за соответствующий месяц. Также информацию о новом размере пенсии можно проверить в личном кабинете на портале ПФУ.

Индексация 2026 года является одной из крупнейших за последние годы, ведь учитывает инфляционное давление и рост социальных стандартов. Для пенсионеров Сумской области это означает ощутимое увеличение ежемесячных поступлений.

Ранее Politeka сообщала, помощь ветеранам в Сумской области: какие услуги предоставляют и кто может обратиться.

Также Politeka сообщала, денежная помощь в Сумской области: как оформить выплату через «естьВосстановление».

Как сообщала Politeka, риск дефицита продуктов: в Сумской области из-за удара РФ уничтожены значительные запасы зерна.