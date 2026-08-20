Військовослужбовці ЗСУ мають право на щорічну допомогу на оздоровлення. Її розмір розраховують індивідуально, а для отримання потрібно подати рапорт.

Грошова допомога у Сумській області доступна не лише для цивільних — військовослужбовці ЗСУ також можуть розраховувати на щорічну виплату на оздоровлення. Її розмір не є фіксованим, а залежить від посади, звання та вислуги років.

Як повідомляє Новини.LIVE, правила виплати грошової допомоги на оздоровлення визначені наказом Міністерства оборони України №260 від 7 червня 2018 року. Документ регулює порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим категоріям.

Хто має право на оздоровчі виплати

Право на допомогу на оздоровлення виникає у військовослужбовців у трьох випадках. Насамперед — якщо захисник іде в щорічну основну відпустку повної тривалості. Також виплата передбачена при використанні другої частини щорічної відпустки, зокрема днів, що залишилися з попередніх років, за умови дозволу командування.

Крім того, виплату можуть отримати військовослужбовці, які взагалі не йдуть у відпустку, але мають окремий наказ командира про виплату допомоги на оздоровлення. У такому разі підставою для нарахування коштів є саме цей наказ, а не факт перебування у відпустці.

Який розмір допомоги на оздоровлення

Фіксованої суми виплати для всіх військовослужбовців не існує — її розраховують індивідуально. На кінцеву суму впливають: посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років, а також щомісячні додаткові виплати, передбачені умовами проходження служби.

У середньому розмір допомоги на оздоровлення становить від 20 тисяч гривень. Водночас для окремих категорій військовослужбовців із вищими посадовими окладами та більшою вислугою років сума може бути значно більшою.

Як оформити виплату

Для отримання грошей військовослужбовцю необхідно звернутися до командира військової частини з рапортом. Подати його можна у паперовій формі безпосередньо в частині або через мобільний застосунок «Армія+», якщо відповідний функціонал доступний у підрозділі.

Після подання рапорту командир видає наказ про виплату. Далі документи передаються до фінансового підрозділу, який здійснює нарахування коштів. Жодних додаткових документів, окрім рапорту, зазвичай не вимагається.

Коли надходять гроші

Точна дата зарахування допомоги залежить від фінансування конкретної військової частини. Після того як частина отримує необхідні кошти від Департаменту фінансів Міністерства оборони України, виплати здійснюються в порядку черги — відповідно до поданих військовослужбовцями рапортів.

Швидкість отримання коштів залежить як від оперативності подання рапорту самим військовослужбовцем, так і від загального фінансування частини.

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