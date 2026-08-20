Военнослужащие ВСУ имеют право на ежегодную помощь на оздоровление. Ее размер рассчитывают индивидуально, а для получения нужно подать рапорт.

Денежная помощь в Сумской области доступна не только для гражданских — военнослужащие ВСУ также могут рассчитывать на ежегодную выплату на оздоровление. Ее размер не является фиксированным и зависит от должности, звания и выслуги лет.

Как сообщает Новини.LIVE, правила выплаты денежной помощи на оздоровление определены приказом Министерства обороны Украины №260 от 7 июня 2018 года. Документ регулирует порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим ВСУ и некоторым другим категориям.

Кто имеет право на оздоровительные выплаты

Право на помощь на оздоровление возникает у военнослужащих в трех случаях. Прежде всего — если защитник уходит в ежегодный основной отпуск полной продолжительности. Также выплата предусмотрена при использовании второй части ежегодного отпуска, в частности дней, оставшихся с предыдущих лет, при условии разрешения командования.

Кроме того, выплату могут получить военнослужащие, которые вообще не уходят в отпуск, но имеют отдельный приказ командира о выплате помощи на оздоровление. В таком случае основанием для начисления средств является именно этот приказ, а не факт пребывания в отпуске.

Размер помощи на оздоровление

Фиксированной суммы выплаты для всех военнослужащих не существует — ее рассчитывают индивидуально. На конечную сумму влияют: должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет, а также ежемесячные дополнительные выплаты, предусмотренные условиями прохождения службы.

В среднем размер помощи на оздоровление составляет от 20 тысяч гривен. В то же время для отдельных категорий военнослужащих с более высокими должностными окладами и большей выслугой лет сумма может быть значительно выше.

Как оформить выплату

Для получения денег военнослужащему необходимо обратиться к командиру воинской части с рапортом. Подать его можно в бумажной форме непосредственно в части или через мобильное приложение «Армия+», если соответствующий функционал доступен в подразделении.

После подачи рапорта командир издает приказ о выплате. Далее документы передаются в финансовое подразделение, которое производит начисление средств. Никаких дополнительных документов, кроме рапорта, обычно не требуется.

Когда поступают деньги

Точная дата зачисления помощи зависит от финансирования конкретной воинской части. После того как часть получает необходимые средства от Департамента финансов Министерства обороны Украины, выплаты производятся в порядке очереди — в соответствии с поданными военнослужащими рапортами.

Скорость получения средств зависит как от оперативности подачи рапорта самим военнослужащим, так и от общего финансирования части.

Ранее Politeka сообщала, как в Сумской области оформить выплату через «естьВосстановление».