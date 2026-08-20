С 1 сентября 2026 года украинские учителя получат повышение зарплаты на 20%. Премьер-министр Сергей Корецкий озвучил конкретные суммы — от 12 800 до 28 500 гривен в месяц в зависимости от стажа и квалификации.

Украинским педагогам с 1 сентября повысят заработную плату еще на 20%. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий во время конференции «Августовская — 2026», пишет 24 канал.

После сентябрьского повышения зарплаты учителей будут выглядеть так: молодые педагоги будут получать от 12 800 до 17 700 гривен в месяц, а опытные учителя — от 16 900 до 28 500 гривен. Конкретная сумма будет зависеть от стажа, квалификации и учебной нагрузки.

Это уже второе повышение за год: с 1 января 2026 года зарплаты педагогов выросли на 30%, а после сентябрьского перерасчета общее увеличение составит 50% по сравнению с 2025 годом. «Это только начало», — подчеркнул Корецкий, добавив, что оплату труда педагогов планируют постепенно выводить на рыночный и европейский уровень.

Какие надбавки могут получать учителя

Глава Министерства образования и науки Андрей Бутенко сообщил, что украинские педагоги могут рассчитывать на более 80 различных видов надбавок к основной зарплате. Среди них — доплаты за престижность педагогического труда, классное руководство и выслугу лет.

В МОН признают, что о многих надбавках учителя знают недостаточно, поэтому систему планируют сделать прозрачнее. Отдельно министр отметил, что ведомство работает над тем, чтобы выплаты педагогам стали более стабильными и предсказуемыми.

Что еще изменится в образовании

Правительство поддержало инициативу МОН по изменению правил сертификации педагогов: срок действия сертификата увеличат с 3 до 5 лет. Это согласует сертификацию с пятилетним циклом аттестации и уменьшит бюрократическую нагрузку на учителей.

Кроме того, Министерство образования упростило оценивание учащихся 5–9 классов: теперь учителям не нужно указывать группу результатов возле каждой оценки — за семестр будут выставлять одну итоговую оценку по предмету. Это решение приняли после многочисленных обращений педагогов, которые жаловались на избыточную бюрократию.