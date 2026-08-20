Народный депутат Сергей Козырь призвал киевлян уже сейчас продумать, как они будут проходить зимний период — значительная часть теплоэлектроцентралей разрушена, а быстрое восстановление невозможно.

Подготовка Киева к зимнему периоду становится все сложнее — народный депутат Сергей Козырь сделал тревожное заявление относительно будущего отопительного сезона в столице.

По словам нардепа, значительная часть теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) была разрушена в результате российских атак, и быстрое восстановление этих объектов в настоящее время невозможно. Об этом он заявил в эфире «Суперпозиции», сообщает ТСН.

Ситуация осложняется тем, что подготовка к отопительному сезону, в частности реализация плана устойчивости, проходит с отставанием от графика. «Зима будет очень тяжелой. Нужно готовиться. Людям следует задуматься, как они ее будут проходить», — подчеркнул Козырь.

По данным правительства, на подготовку к отопительному сезону и реализацию планов устойчивости уже выделено 35 миллиардов гривен. Однако даже эти средства не гарантируют бесперебойного теплоснабжения в условиях, когда ключевые объекты генерации уничтожены.

Что известно о состоянии подготовки

Для контроля за ситуацией создаются специальные рабочие группы, которые будут проверять состояние подготовки к зиме в регионах. Особое внимание уделяют Киеву, где риски остаться без тепла являются самыми высокими из-за масштаба разрушений энергетической инфраструктуры.

Премьер-министр Сергей Корецкий ранее предупредил, что зима 2026–2027 годов может быть даже сложнее предыдущей — из-за усиления российских атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру. Украина должна быть готова к возможным длительным отключениям электроэнергии.

Как киевлянам подготовиться к сложной зиме

В условиях, когда централизованное отопление может быть нестабильным, специалисты советуют жителям столицы уже сейчас позаботиться об альтернативных источниках тепла. Среди ключевых рекомендаций:

приобрести электрические обогреватели или тепловентиляторы;

по возможности установить автономные системы отопления;

позаботиться об утеплении жилья — окон, дверей, балконов;

запастись теплой одеждой, одеялами и термобельем;

иметь резервный источник питания — павербанки, аккумуляторы, генераторы.

В то же время на уровне государства продолжается оснащение объектов социальной инфраструктуры: около 19,5 тысячи школ и детсадов уже имеют генераторы, солнечные панели или накопители энергии, еще 220 учреждений получат дополнительное оборудование в ближайшее время.

Несмотря на все усилия, киевлянам стоит быть готовыми к тому, что зима 2026–2027 годов станет серьезным испытанием для столичной энергосистемы — и личная подготовка каждого жителя может оказаться решающей.