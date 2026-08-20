Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 21 по 27 августа показывает резкое снижение температуры: после жарких +32° в начале недели воздух охладится до +23°, а ночью — до +14°.

предыдущий прогноз погоды на неделю в Киевской области уже предупреждал о колебаниях температур, а новая неделя принесет еще более заметное похолодание. Синоптики сообщают, что после жаркой пятницы, 21 августа, с максимумом +32°, воздух быстро охладится, и уже в понедельник, 24 августа, днем будет всего +23°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 21 по 27 августа дневная температура в Киевской области будет колебаться от +23° до +32°.

В пятницу, 21 августа, воздух днем прогреется до +32°, а ночью опустится до +20°. Небо останется малооблачным, однако синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 22 августа, днем удержится жара до +31°, ночью — +21°. Облачность — малооблачно, без осадков.

В воскресенье, 23 августа, температура днем немного снизится — до +27°, ночью — до +18°. Небо малооблачное, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 24 августа, столбики термометров опустятся до +23° днем и +16° ночью. Облачность — малооблачно, без осадков.

Во вторник, 25 августа, дневная температура удержится на отметке +23°, а ночью воздух охладится до +14° — это самая прохладная ночь недели. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается.

В среду, 26 августа, воздух днем прогреется до +24°, ночью — до +16°. Облачность — малооблачно, без осадков.

В четверг, 27 августа, температура останется на уровне среды: днем +24°, ночью +16°. Небо малооблачное, без осадков.

Самым теплым днем недели станет пятница, 21 августа, с максимумом +32°, а самым прохладным — понедельник и вторник, 24-25 августа, когда днем будет всего +23°. Перепад температур за неделю достигнет 9°. Осадки прогнозируют только в пятницу, 21 августа.

В жаркие дни в начале недели стоит пить больше воды, планировать дела на утро или вечер и не забывать о защите от солнца. В пятницу, когда возможны осадки, синоптики советуют взять зонт и быть осторожными за рулем. А с понедельника, когда температура заметно снизится, следует одеваться теплее — особенно это касается людей пожилого возраста.

Ранее Politeka сообщала, что прогноз погоды на неделю в Киевской области с 19 по 25 августа: синоптики предупредили о резком температурном прыжке.

Также Politeka сообщала, что прогноз погоды на неделю в Киевской области с 18 по 24 августа: синоптики предупредили о резком изменении температуры.

Как сообщала Politeka, стоит зарядить телефоны и павербанки: в Киевской области введены длительные графики отключения света на 20 августа.