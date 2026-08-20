Ветераны и ветеранки Кривого Рога могут бесплатно получить услуги зуболечения и зубопротезирования. В Минветеранов объяснили, как воспользоваться программой и какие документы нужны.

Гуманитарная помощь в Днепропетровской области продолжает расширяться — теперь ветераны и ветеранки Кривого Рога могут бесплатно получить услуги зуболечения и зубопротезирования в медицинских учреждениях, имеющих договор с Национальной службой здоровья Украины.

Как сообщает krivbass.city со ссылкой на Министерство по делам ветеранов, воспользоваться программой могут три категории защитников: участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и военнослужащие, которые еще не имеют статуса УБД, но продолжают выполнять боевые задачи. Услуга доступна независимо от места жительства или регистрации.

Что входит в бесплатное зуболечение

В рамках программы государство покрывает лечение зубов на сумму до 24 952 гривен. Конкретный объем услуг и количество вылеченных зубов определяет врач с учетом индивидуальных потребностей пациента.

В перечень бесплатных услуг входят: первичный осмотр, рентгенологические исследования, лечение кариеса и его осложнений, лечение травматических и нетравматических повреждений зубов, восстановление анатомической формы зубов, удаление зубов, удаление конкрементов с поверхности зубов, шинирование зубов, обезболивание на всех этапах, неотложная медицинская помощь.

Также медучреждения обязаны обеспечить безбарьерный доступ для маломобильных пациентов.

Зубопротезирование: какие услуги доступны и сколько средств выделяет государство

Услуги зубопротезирования доступны в 45 медицинских учреждениях Украины, заключивших договор с НСЗУ по данному направлению. Ветераны могут за один раз получить протезирование на сумму до 34 966 гривен. Если впоследствии возникнет необходимость в протезировании другого зуба, пациент может повторно обратиться к врачу — стоимость новой услуги также оплатит государство в пределах предусмотренного финансирования.

В услугу зубопротезирования входят: обследование, диагностика (осмотр, рентген, ортопантомография по показаниям), изготовление и установка металлокерамических, бюгельных, акриловых и нейлоновых протезов, обработка опорных зубов, обезболивание, коррекция и адаптация к протезам, а также неотложная помощь.

Где получить услуги в Кривом Роге

В Кривом Роге бесплатную стоматологическую помощь для ветеранов предоставляют сразу несколько медицинских учреждений. Городская больница №16 (ул. Сергея Колачевского, 55) и городская больница №5 (ул. Поперечная, 1А) обеспечивают лечение зубов. Городская больница №17 (ул. Николая Михновского, 2) также предоставляет услуги зуболечения. Городская больница №1 принимает по нескольким адресам и предлагает как лечение, так и протезирование. ООО «Мрия Мед-Сервис» на улице Мистецкой, 11 также имеет договор на оба вида услуг.

Кроме Кривого Рога, программа действует в Никополе, Павлограде, Покрове, Желтых Водах, Каменском, Самаре, Синельниково и других громадах области — полный перечень учреждений включает десятки медучреждений.

Как оформить услугу: пошаговая инструкция

Для получения бесплатного зуболечения необходимо обратиться в медучреждение, имеющее договор с НСЗУ, заполнить заявление и предъявить оригиналы документов: паспорт гражданина Украины, идентификационный код (РНОКПП) и удостоверение, подтверждающее статус. Для участников боевых действий — удостоверение УБД, для лиц с инвалидностью вследствие войны — соответствующее удостоверение, для военнослужащих — удостоверение участника войны или военный билет лиц рядового, сержантского и старшинского состава.

Для зубопротезирования алгоритм несколько иной: сначала необходимо получить направление у стоматолога, после чего обратиться в медучреждение, имеющее договор с НСЗУ именно на протезирование. Далее — написать заявление и предъявить те же документы, что и для лечения.

Программа позволяет военным и ветеранам получить необходимую стоматологическую помощь без финансовой нагрузки и своевременно позаботиться о здоровье зубов.

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