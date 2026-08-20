Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 21 по 27 августа обещает спокойную, без осадков неделю: днем воздух прогреется от +25° до +30°, а ночью будет держаться в пределах +21°...+23°.

предыдущий прогноз жары в Одесской области уже предупреждал о жарких днях, а новая неделя с 21 по 27 августа приносит немного более спокойную, хоть и теплую погоду без осадков.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в Одесской области в течение недели будут колебаться от +25° до +30°.

В пятницу, 21 августа, воздух прогреется до +26°, а ночью опустится до +23°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

В субботу, 22 августа, температура днем останется на отметке +26°, ночью столбики термометров опустятся до +22°. Облачность малооблачная, без осадков.

В воскресенье, 23 августа, ожидается самый теплый день недели — воздух прогреется до +30°, ночью температура удержится на уровне +22°. Небо малооблачное, дождя не будет.

В понедельник, 24 августа, днем будет +27°, а ночью +22°. Облачность малооблачная, осадков синоптики не прогнозируют.

Во вторник, 25 августа, дневная температура опустится до +26°, ночная — до +21°. Небо остается малооблачным, без осадков.

В среду, 26 августа, ожидается самый прохладный день недели: днем +25°, ночью +22°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В четверг, 27 августа, воздух снова прогреется до +26°, ночью удержится +22°. Небо малооблачное, без осадков.

Таким образом, самая теплая погода в Одесской области будет в воскресенье, 23 августа, когда термометры покажут +30°, а самая прохладная — в среду, 26 августа, с дневной температурой +25°. Перепад дневных температур за неделю составляет 5°. Осадков синоптики не прогнозируют в течение всего периода.

В жаркие дни, в частности в воскресенье, когда воздух прогреется до +30°, стоит пить больше воды, планировать активные дела на утро или вечер и избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами. Поскольку осадков не ожидается, для повседневных дел дополнительные средства защиты от дождя не нужны.

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