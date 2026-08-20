Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 21 по 27 серпня обіцяє спокійний, без опадів тиждень: удень повітря прогріється від +25° до +30°, а вночі тримається в межах +21°...+23°.

попередній прогноз спеки в Одеській області вже попереджав про спекотні дні, а новий тиждень з 21 по 27 серпня приносить дещо спокійнішу, хоч і теплу погоду без опадів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури в Одеській області протягом тижня коливатимуться від +25° до +30°.

У п’ятницю, 21 серпня, повітря прогріється до +26°, а вночі опуститься до +23°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У суботу, 22 серпня, температура вдень залишиться на позначці +26°, вночі стовпчики термометрів опустяться до +22°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У неділю, 23 серпня, очікується найтепліший день тижня — повітря прогріється до +30°, вночі температура утримається на рівні +22°. Небо малохмарне, дощу не буде.

У понеділок, 24 серпня, вдень буде +27°, а вночі +22°. Хмарність малохмарна, опадів синоптики не прогнозують.

У вівторок, 25 серпня, денна температура опуститься до +26°, нічна — до +21°. Небо залишається малохмарним, без опадів.

У середу, 26 серпня, очікується найпрохолодніший день тижня: вдень +25°, вночі +22°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У четвер, 27 серпня, повітря знову прогріється до +26°, вночі триматиметься +22°. Небо малохмарне, без опадів.

Отже, найтепліше в Одеській області буде у неділю, 23 серпня, коли термометри покажуть +30°, а найпрохолодніше — у середу, 26 серпня, з денною температурою +25°. Перепад денних температур за тиждень становить 5°. Опадів синоптики не прогнозують протягом усього періоду.

У спекотні дні, зокрема в неділю, коли повітря прогріється до +30°, варто пити більше води, планувати активні справи на ранок або вечір і уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями. Оскільки опадів не очікується, для щоденних справ додаткові засоби захисту від дощу не потрібні.

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