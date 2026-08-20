В Харькове с 1 октября 2026 года стартует первый этап повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение. Нынешние цены покрывают лишь около 30% фактических расходов предприятия.

Прогноз погоды в Харьковской области на этой неделе обещает жару, а тем временем городские власти анонсировали первый этап повышения тарифов на воду — с 1 октября 2026 года цены на водоснабжение и водоотведение существенно вырастут. Об этом в эфире радио «Накипело» сообщил заместитель городского головы Харькова Иван Кузнецов, передает «Думка».

По словам Кузнецова, на протяжении полномасштабного вторжения тариф на воду в Харькове ни разу не пересматривался. На сегодня он покрывает лишь около 30% реальных расходов КП «Харьковводоканал». Себестоимость услуг резко выросла из-за подорожания электроэнергии, реагентов, горюче-смазочных материалов и повышения минимальной зарплаты.

Дополнительным финансовым бременем для предприятия стали изменения в Водный кодекс. Ранее расходы на услуги водообмена в Краснопавловском водохранилище — более 100 млн грн — покрывались из государственного бюджета. Теперь «Харьковводоканал» вынужден самостоятельно платить эти средства Управлению канала Днепр – Донбасс.

«Городской совет все это время выделял средства на выплату заработных плат работникам КП, ремонтную кампанию по подготовке к отопительному периоду и восстановление поврежденных объектов водоснабжения и водоотведения, которых с начала войны уже более 250», — отметил Кузнецов, добавив, что предприятию нанесен ущерб на миллиарды гривен.

Как изменятся тарифы: два этапа повышения

По требованию НКРЭКУ «Харьковводоканал» обнародовал проект экономически обоснованных тарифов. Сейчас харьковчане платят 16 грн за кубометр водоснабжения и 8,5 грн за кубометр водоотведения — вместе 24,5 грн. Повышение пройдет в два этапа:

с 1 октября 2026 года: водоснабжение — 49,5 грн/куб.м, водоотведение — 20,8 грн/куб.м (вместе 70,3 грн);

водоснабжение — 49,5 грн/куб.м, водоотведение — 20,8 грн/куб.м (вместе 70,3 грн); с 1 января 2027 года: водоснабжение — 57,5 грн/куб.м, водоотведение — 28 грн/куб.м (вместе 85,5 грн).

Несмотря на существенный рост — почти втрое после первого этапа — Харьков сохранит один из самых низких тарифов на воду в Украине. Для сравнения: в Полтаве кубометр стоит 83,7 грн, в Дрогобыче — 87 грн, а в Ужгороде — 91 грн. И это при том, что Харьков находится на значительном расстоянии от основных источников водоснабжения.

Что это означает для харьковчан

«Была позиция городского головы: на воде не зарабатывать, а исключительно обеспечить расходы на нормальное функционирование КП, чтобы харьковчане были с качественными и бесперебойными услугами», — подчеркнул Кузнецов. В то же время в мэрии отмечают: повышение тарифов на воду не повлияет на стоимость теплоснабжения — этот тариф остается без изменений.

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