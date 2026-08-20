Черниговский областной центр занятости и «Ветеранский корпус» подписали меморандум о сотрудничестве. Ветеранам и членам их семей будут помогать найти работу, освоить новую профессию или открыть собственное дело.

Графики отключения света в Черниговской области на этой неделе снова изменились, а тем временем для ветеранов региона появились новые возможности. Черниговский областной центр занятости и областное подразделение ОО «Всеукраинское объединение "Ветеранский корпус"» подписали меморандум о сотрудничестве 19 августа.

Документ подписали и. о. заместителя директора областного центра занятости Сергей Заровный и руководитель областного подразделения «Ветеранского корпуса» Владислав Шатило. Как сообщает Информационный портал Черниговщины, цель сотрудничества — комплексная помощь ветеранам, ветеранкам и членам их семей.

В центре занятости ветераны смогут получить помощь в подборе работы, составлении резюме и подготовке к собеседованию. Также доступны услуги профессиональной ориентации — специалисты помогут определить, какое направление работы лучше всего соответствует навыкам и опыту конкретного человека.

Обучение и переподготовка

Отдельное направление — профессиональное обучение. Ветераны могут воспользоваться ваучером на обучение, пройти переподготовку или повысить квалификацию. Это позволяет освоить новую профессию, если предыдущая специальность больше не актуальна из-за состояния здоровья или изменений на рынке труда.

Собственное дело для ветеранов

Для тех, кто планирует начать собственный бизнес, предусмотрены грантовые программы. Специалисты центра занятости будут консультировать по подготовке бизнес-плана и сопровождать начинающего предпринимателя после получения гранта. Сотрудничество также включает совместные мероприятия для ветеранов и обмен информацией об актуальных вакансиях.

История руководителя «Ветеранского корпуса»

Руководитель областного подразделения «Ветеранского корпуса» Владислав Шатило имеет собственный опыт военной службы и восстановления. В 2014 году, в 18-летнем возрасте, он добровольцем ушел на фронт. В 2019 году при подрыве на мине потерял ногу, прошел протезирование и вернулся на службу, а впоследствии занялся спортом и общественной деятельностью.

Как обратиться за помощью

Ветераны, желающие воспользоваться услугами, могут обратиться непосредственно в Черниговский областной центр занятости или в областное подразделение «Ветеранского корпуса». При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие статус ветерана. Специалисты будут учитывать индивидуальные потребности каждого человека и подбирать возможности в соответствии с его запросом. В центре занятости подчеркивают: все услуги для ветеранов предоставляются бесплатно.

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