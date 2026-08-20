Чернігівський обласний центр зайнятості та «Ветеранський корпус» підписали меморандум про співпрацю. Ветеранам і членам їхніх родин допомагатимуть знайти роботу, опанувати нову професію або відкрити власну справу.

Графіки відключення світла у Чернігівській області цього тижня знову змінилися, а тим часом для ветеранів регіону з'явилися нові можливості. Чернігівський обласний центр зайнятості та обласний підрозділ ГО «Всеукраїнське об'єднання "Ветеранський корпус"» підписали меморандум про співпрацю 19 серпня.

Документ підписали в. о. заступника директора обласного центру зайнятості Сергій Заровний та керівник обласного підрозділу «Ветеранського корпусу» Владислав Шатіло. Як повідомляє Інформаційний портал Чернігівщини, мета співпраці — комплексна допомога ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин.

У центрі зайнятості ветерани зможуть отримати допомогу з підбору роботи, складання резюме та підготовки до співбесіди. Також доступні послуги професійної орієнтації — фахівці допоможуть визначити, який напрямок роботи найкраще відповідає навичкам і досвіду конкретної людини.

Навчання та перепідготовка

Окремий напрям — професійне навчання. Ветерани можуть скористатися ваучером на навчання, пройти перепідготовку або підвищити кваліфікацію. Це дозволяє опанувати нову професію, якщо попередня спеціальність більше не актуальна через стан здоров'я або зміни на ринку праці.

Власна справа для ветеранів

Для тих, хто планує започаткувати власний бізнес, передбачені грантові програми. Фахівці центру зайнятості консультуватимуть щодо підготовки бізнес-плану та супроводжуватимуть підприємця-початківця після отримання гранту. Співпраця також включає спільні заходи для ветеранів та обмін інформацією про актуальні вакансії.

Історія керівника «Ветеранського корпусу»

Керівник обласного підрозділу «Ветеранського корпусу» Владислав Шатіло має власний досвід військової служби та відновлення. У 2014 році, у 18-річному віці, він добровольцем пішов на фронт. У 2019 році під час підриву на міні втратив ногу, пройшов протезування та повернувся до служби, а згодом зайнявся спортом і громадською діяльністю.

Як звернутися по допомогу

Ветерани, які хочуть скористатися послугами, можуть звернутися безпосередньо до Чернігівського обласного центру зайнятості або до обласного підрозділу «Ветеранського корпусу». При собі потрібно мати документи, що посвідчують особу та підтверджують статус ветерана. Фахівці враховуватимуть індивідуальні потреби кожної людини та підбиратимуть можливості відповідно до її запиту. У центрі зайнятості наголошують: усі послуги для ветеранів надаються безкоштовно.

Раніше Politeka повідомляла, безкоштовне житло для ВПО на Чернігівщині: як переселенцям отримати прихисток в модульних будинках.

Також Politeka повідомляла, підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: коли та на скільки можуть зрости суми в платіжках.

Як повідомляла Politeka, дефіцит продуктів в Чернігівській області: українці зіштовхнулися з труднощами.