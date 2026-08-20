В Одесі з 15 серпня 2026 року майже вдвічі зріс тариф на водопостачання та водовідведення.

Підвищення комунальних тарифів в Одеській області продовжується — з 15 серпня майже вдвічі зріс тариф на водопостачання та водовідведення. Тепер кубометр води для одеситів коштує 65,54 грн замість 35,16 грн.

Рішення про перегляд цін ухвалили 13 серпня на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради. При цьому новий тариф запрацював не з початку місяця, як зазвичай, а з середини — 15 серпня. Уже у вересневих платіжках суми стануть майже вдвічі більшими.

На скільки зростуть платіжки

Різниця між старим і новим тарифом становить 30,38 грн на кожному кубометрі. Для домогосподарства, яке споживає 5 кубометрів на місяць, сума у платіжці збільшиться приблизно на 152 грн. При споживанні 10 кубометрів — уже більш ніж на 300 грн щомісяця.

Як повідомляє видання Новини.LIVE, найбільше нові тарифи вдарять по тих одеситах, чиї зарплати не встигають за зростанням цін. «Ну, сильно вдарить, тому що потрібно все це оплачувати. Так як я вчителька і заробляю не дуже багато, то вдарить», — розповіла журналістам одеситка Ірина.

Хто може отримати знижку

Для окремих категорій громадян зростання тарифів буде менш відчутним. Учасники бойових дій мають право на 75-відсоткову знижку на оплату житлово-комунальних послуг у межах установлених норм споживання. Пільга поширюється також на членів родини, які проживають разом із пільговиком.

«Майже не вплине на наш бюджет. У мене чоловік — учасник бойових дій. Нам повертають 75%», — пояснила одеситка Людмила.

Субсидії для переселенців

Для внутрішньо переміщених осіб передбачені окремі програми підтримки — зокрема субсидії на оренду житла та оплату комунальних послуг. Однак право на них і розмір допомоги залежать від доходів та обставин конкретної родини, тож після підвищення тарифів частина витрат для сімей ВПО все одно залишатиметься суттєвою.

«Ми живемо в орендованій квартирі, тому в місяць у нас іде 400 гривень на даний момент. Це сильно б'є по бюджету: ми платимо величезну оренду, платимо за комунальні послуги, тим більше що ми переселенці. Тому по бюджету це б'є дуже сильно», — поділилася переселенка Олена.

Як заощадити на воді

Після підвищення тарифу частина одеситів замислилася над тим, як скоротити витрати. Найпростіший спосіб зменшити суму в платіжці — контролювати щоденне споживання води: вчасно закривати крани, використовувати економні режими пральних і посудомийних машин, встановити лічильники.

«Звісно, це вдарить по бюджету. Але ж тариф не піднявся на 65 грн, а просто став дорівнювати 65. Раніше писали, що буде 80. Будемо економити», — зазначила одеситка Євгенія.

Новий тариф уже діє, тож одеситам доведеться підлаштовувати під нього щомісячні витрати. Для когось це означатиме додаткові кілька сотень гривень, для когось суму частково перекриють пільги або субсидії.

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