В Одессе с 15 августа 2026 почти вдвое вырос тариф на водоснабжение и водоотвод.

Повышение коммунальных тарифов в Одесской области продолжается — с 15 августа почти вдвое вырос тариф на водоснабжение и водоотведение. Теперь кубометр воды для одесситов стоит 65,54 грн вместо 35,16 грн.

Решение о пересмотре цен приняли 13 августа на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета. При этом новый тариф заработал не с начала месяца, как обычно, а с середины — 15 августа. Уже в сентябрьских платежках суммы станут почти вдвое больше.

На сколько вырастут платежки

Разница между старым и новым тарифом составляет 30,38 грн на каждом кубометре. Для домохозяйства, потребляющего 5 кубометров в месяц, сумма в платежке увеличится примерно на 152 грн. При потреблении 10 кубометров — уже более чем на 300 грн ежемесячно.

Как сообщает издание Новини.LIVE, сильнее всего новые тарифы ударят по тем одесситам, чьи зарплаты не успевают за ростом цен. «Ну, сильно ударит, потому что нужно все это оплачивать. Так как я учительница и зарабатываю не очень много, то ударит», — рассказала журналистам одесситка Ирина.

Кто может получить скидку

Для отдельных категорий граждан рост тарифов будет менее ощутимым. Участники боевых действий имеют право на 75-процентную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм потребления. Льгота распространяется также на членов семьи, проживающих вместе с льготником.

«Почти не повлияет на наш бюджет. У меня муж — участник боевых действий. Нам возвращают 75%», — объяснила одесситка Людмила.

Субсидии для переселенцев

Для внутренне перемещенных лиц предусмотрены отдельные программы поддержки — в частности субсидии на аренду жилья и оплату коммунальных услуг. Однако право на них и размер помощи зависят от доходов и обстоятельств конкретной семьи, поэтому после повышения тарифов часть расходов для семей ВПО все равно будет оставаться существенной.

«Мы живем в арендованной квартире, поэтому в месяц у нас уходит 400 гривен на данный момент. Это сильно бьет по бюджету: мы платим огромную аренду, платим за коммунальные услуги, тем более что мы переселенцы. Поэтому по бюджету это бьет очень сильно», — поделилась переселенка Елена.

Как сэкономить на воде

После повышения тарифа часть одесситов задумалась о том, как сократить расходы. Самый простой способ уменьшить сумму в платежке — контролировать ежедневное потребление воды: вовремя закрывать краны, использовать экономичные режимы стиральных и посудомоечных машин, установить счетчики.

«Конечно, это ударит по бюджету. Но ведь тариф не поднялся на 65 грн, а просто стал равен 65. Раньше писали, что будет 80. Будем экономить», — отметила одесситка Евгения.

Новый тариф уже действует, поэтому одесситам придется подстраивать под него ежемесячные расходы. Для кого-то это будет означать дополнительные несколько сотен гривен, для кого-то сумму частично перекроют льготы или субсидии.

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