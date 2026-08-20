У Харкові з 1 жовтня 2026 року стартує перший етап підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Нинішні ціни покривають лише близько 30% фактичних витрат підприємства.

Прогноз погоди в Харківській області на цей тиждень обіцяє спеку, а тим часом міська влада анонсувала перший етап підвищення тарифів на воду — з 1 жовтня 2026 року ціни на водопостачання та водовідведення суттєво зростуть. Про це в ефірі радіо «Накипіло» повідомив заступник міського голови Харкова Іван Кузнєцов, передає «Думка».

За словами Кузнєцова, протягом повномасштабного вторгнення тариф на воду в Харкові жодного разу не переглядався. На сьогодні він покриває лише близько 30% реальних витрат КП «Харківводоканал». Собівартість послуг стрімко зросла через подорожчання електроенергії, реагентів, паливно-мастильних матеріалів та підвищення мінімальної зарплати.

Додатковим фінансовим тягарем для підприємства стали зміни до Водного кодексу. Раніше витрати на послуги з водообміну в Краснопавлівському водосховищі — понад 100 млн грн — покривалися з державного бюджету. Тепер «Харківводоканал» змушений самостійно сплачувати ці кошти Управлінню каналу Дніпро – Донбас.

«Міська рада увесь цей час виділяла кошти на виплату заробітних плат працівникам КП, ремонтну кампанію з підготовки до опалювального періоду та відновлення пошкоджених об'єктів водопостачання і водовідведення, яких з початку війни вже понад 250», — зазначив Кузнєцов, додавши, що підприємству завдано збитків на мільярди гривень.

Як зміняться тарифи: два етапи підвищення

На вимогу НКРЕКП «Харківводоканал» оприлюднив проєкт економічно обґрунтованих тарифів. Зараз харків'яни платять 16 грн за кубометр водопостачання та 8,5 грн за кубометр водовідведення — разом 24,5 грн. Підвищення відбудеться у два етапи:

з 1 жовтня 2026 року: водопостачання — 49,5 грн/куб.м, водовідведення — 20,8 грн/куб.м (разом 70,3 грн);

водопостачання — 49,5 грн/куб.м, водовідведення — 20,8 грн/куб.м (разом 70,3 грн); з 1 січня 2027 року: водопостачання — 57,5 грн/куб.м, водовідведення — 28 грн/куб.м (разом 85,5 грн).

Попри суттєве зростання — майже втричі після першого етапу — Харків збереже один із найнижчих тарифів на воду в Україні. Для порівняння: у Полтаві кубометр коштує 83,7 грн, у Дрогобичі — 87 грн, а в Ужгороді — 91 грн. І це при тому, що Харків розташований на значній відстані від основних джерел водопостачання.

Що це означає для харків'ян

«Була позиція міського голови: на воді не заробляти, а виключно забезпечити витрати на нормальне функціонування КП, щоб харків'яни були з якісними та безперебійними послугами», — підкреслив Кузнєцов. Водночас у мерії наголошують: підвищення тарифів на воду не вплине на вартість теплопостачання — цей тариф залишається без змін.

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