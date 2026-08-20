У Житомирській області батьки першокласників можуть отримати 5 000 гривень за програмою «Пакунок школяра». Розповідаємо, як оформити виплату і де нею можна скористатися.

Допомога для ветеранів у Житомирській області — далеко не єдина програма підтримки, яку координує держава в регіоні. Батьки дітей, які цього року вперше йдуть до школи, можуть отримати 5 000 гривень за цільовою програмою «Пакунок школяра» — гроші призначені на підготовку дитини до першого класу.

Про це повідомили в Житомирській обласній державній адміністрації. Виплату нараховують на кожного першокласника: якщо в родині двоє дітей, які цьогоріч ідуть до першого класу, допомогу в розмірі 5 000 гривень нарахують на кожну дитину окремо.

Кошти надходять на Дія.Картку або на картку, оформлену в Пенсійному фонді. Відкривати спеціальний рахунок «Турбота для дитини» потрібно завчасно — саме на нього зараховують усі державні виплати для родин із дітьми.

Що можна купити за 5 000 гривень

Витратити гроші за програмою «Пакунок школяра» можна в офлайн- та онлайн-магазинах, платіжні термінали яких мають визначені МСС-коди. Оплатити можна шкільне приладдя, книжки, дитячий одяг і взуття.

В ОДА радять обирати товари вітчизняних виробників — виплата покликана допомогти придбати все необхідне для навчання дитини, водночас підтримуючи українських виробників.

Як подати заяву через Дію

Оформити допомогу може один із батьків або законний представник дитини. Онлайн-алгоритм у застосунку «Дія» виглядає так:

авторизуйтеся в застосунку «Дія»;

відкрийте сервіс «Допомога від держави»;

оберіть «Пакунок школяра»;

оберіть дитину, яка йде до першого класу;

перейдіть до подання заяви;

відкрийте Дія.Картку в одному з уповноважених банків, якщо її ще немає;

оберіть Дія.Картку з відкритим спеціальним рахунком «Турбота для дитини»;

перевірте дані та підпишіть заяву Дія.Підписом.

Як оформити виплату офлайн

Якщо ви не користуєтеся «Дією» або в застосунку немає біометричного документа, заяву можна подати письмово в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Під час подання заяви знадобляться паспорт або інший документ, що посвідчує особу, РНОКПП (якщо є), а також документи, що підтверджують повноваження законного представника — якщо допомогу оформлює не батько або мати.

Які документи потрібні

Довідку зі школи приносити не потрібно: дані про зарахування дитини до першого класу містяться в державному реєстрі у сфері освіти АІКОМ 2. Тож перелік документів мінімальний — лише документ, що посвідчує особу, та ідентифікаційний код.

Проєкт реалізовано за ініціативи Президента України. Його розробило Міністерство соціальної політики спільно з Міністерством цифрової трансформації, «Дією», Міністерством освіти і науки та Пенсійним фондом за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та фінансування Швеції і Швейцарії.

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