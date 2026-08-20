В Житомирской области родители первоклассников могут получить 5 000 гривен по программе «Пакунок школяра». Рассказываем, как оформить выплату и где ею можно воспользоваться.

Помощь для ветеранов в Житомирской области — далеко не единственная программа поддержки, которую координирует государство в регионе. Родители детей, которые в этом году впервые идут в школу, могут получить 5 000 гривен по целевой программе «Пакунок школяра» — деньги предназначены на подготовку ребёнка к первому классу.

Об этом сообщили в Житомирской областной государственной администрации. Выплату начисляют на каждого первоклассника: если в семье двое детей, которые в этом году идут в первый класс, помощь в размере 5 000 гривен начислят на каждого ребёнка отдельно.

Средства поступают на Дія.Картку или на карту, оформленную в Пенсионном фонде. Открывать специальный счёт «Турбота для дитини» нужно заранее — именно на него зачисляют все государственные выплаты для семей с детьми.

Что можно купить за 5 000 гривен

Потратить деньги по программе «Пакунок школяра» можно в офлайн- и онлайн-магазинах, платёжные терминалы которых имеют определённые MCC-коды. Оплатить можно школьные принадлежности, книги, детскую одежду и обувь.

В ОГА советуют выбирать товары отечественных производителей — выплата призвана помочь приобрести всё необходимое для учёбы ребёнка, одновременно поддерживая украинских производителей.

Как подать заявление через Дію

Оформить помощь может один из родителей или законный представитель ребёнка. Онлайн-алгоритм в приложении «Дія» выглядит так:

авторизуйтесь в приложении «Дія»;

откройте сервис «Допомога від держави»;

выберите «Пакунок школяра»;

выберите ребёнка, который идёт в первый класс;

перейдите к подаче заявления;

откройте Дія.Картку в одном из уполномоченных банков, если её ещё нет;

выберите Дія.Картку с открытым специальным счётом «Турбота для дитини»;

проверьте данные и подпишите заявление Дія.Підписом.

Как оформить выплату офлайн

Если вы не пользуетесь «Дією» или в приложении нет биометрического документа, заявление можно подать письменно в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

При подаче заявления понадобятся паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, РНОКПП (если есть), а также документы, подтверждающие полномочия законного представителя — если помощь оформляет не отец или мать.

Какие документы нужны

Справку из школы приносить не нужно: данные о зачислении ребёнка в первый класс содержатся в государственном реестре в сфере образования АИКОМ 2. Поэтому перечень документов минимальный — только документ, удостоверяющий личность, и идентификационный код.

Проект реализован по инициативе Президента Украины. Его разработало Министерство социальной политики совместно с Министерством цифровой трансформации, «Дією», Министерством образования и науки и Пенсионным фондом при поддержке Программы развития ООН в Украине и финансировании Швеции и Швейцарии.

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