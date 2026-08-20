В Ивано-Франковске продолжается достройка социального жилья для внутренне перемещенных лиц — около тысячи семей ожидают собственное жилье. Городской голова провел рабочую встречу с представителями ЕС и NEFCO, где обсудили состояние строительства.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Ивано-Франковской области остается одним из самых острых вопросов — в общине сейчас проживает около 40 тысяч переселенцев, и значительная часть из них нуждается в постоянной крыше над головой.

20 августа в Ивано-Франковске состоялась рабочая встреча, посвященная достройке социального жилья для ВПЛ. Как сообщает MEGA со ссылкой на пресс-службу офиса городского головы, в мероприятии приняли участие городской голова Руслан Марцинкив, глава секции Представительства Европейского Союза в Украине Йост Мольманн, а также представители Северной экологической финансовой корпорации (NEFCO).

По официальным данным, на территории Ивано-Франковской общины проживает около 40 тысяч внутренне перемещенных лиц. Из них примерно тысяча семей сейчас находятся в жилых помещениях, переданных для временного пользования, и ожидают завершения строительства социальных квартир.

Во время встречи участники детально обсудили текущий ход строительных работ, срочные задачи и проблемные вопросы, возникающие в процессе реализации проекта. Отдельное внимание уделили дальнейшему сотрудничеству между городским советом, международными партнерами и финансовыми организациями — NEFCO уже имеет опыт финансирования экологических и социальных проектов в Украине.

Как получить социальное жилье для ВПЛ в Ивано-Франковске

Социальное жилье для переселенцев предоставляется на условиях временного бесплатного пользования. Чтобы встать в очередь, внутренне перемещенные лица должны обратиться в отдел учета и распределения жилой площади Ивано-Франковского городского совета. Для этого необходимо подать заявление, копию паспорта, справку ВПЛ, документы о составе семьи и подтверждение отсутствия другого жилья.

Рассмотрение заявлений происходит в порядке очередности, приоритет отдается многодетным семьям, людям с инвалидностью и семьям с детьми. После завершения строительства жилья городская комиссия будет принимать решение о распределении квартир среди зарегистрированных кандидатов.

В горсовете подчеркивают, что проект реализуется при поддержке международных партнеров, поэтому новые квартиры будут полностью пригодными для проживания — с ремонтом, мебелью и необходимой бытовой техникой.

Как сообщала Politeka, бесплатное жилье для ВПЛ в Ивано-Франковске: кто и как может получить квартиру в новом жилом комплексе.