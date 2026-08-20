В Івано-Франківську триває добудова соціального житла для внутрішньо переміщених осіб — близько тисячі родин очікують на власні помешкання. Міський голова провів робочу зустріч із представниками ЄС та NEFCO, де обговорили стан будівництва.

Безкоштовне житло для ВПО в Івано-Франківській області залишається одним із найгостріших питань — у громаді наразі проживає близько 40 тисяч переселенців, і значна частина з них потребує постійного даху над головою.

20 серпня в Івано-Франківську відбулася робоча зустріч, присвячена добудові соціального житла для ВПО. Як повідомляє MEGA з посиланням на пресслужбу офісу міського голови, у заході взяли участь міський голова Руслан Марцінків, очільник секції Представництва Європейського Союзу в Україні Йост Мольманн, а також представники Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO).

За офіційними даними, на території Івано-Франківської громади проживає близько 40 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Із них приблизно тисяча сімей наразі перебувають у житлових приміщеннях, переданих для тимчасового користування, і очікують на завершення будівництва соціальних помешкань.

Під час зустрічі учасники детально обговорили поточний хід будівельних робіт, термінові завдання та проблемні питання, що виникають у процесі реалізації проєкту. Окрему увагу приділили подальшій співпраці між міською радою, міжнародними партнерами та фінансовими організаціями — NEFCO вже має досвід фінансування екологічних та соціальних проєктів в Україні.

Як отримати соціальне житло для ВПО в Івано-Франківську

Соціальне житло для переселенців надається на умовах тимчасового безоплатного користування. Щоб стати в чергу, внутрішньо переміщені особи мають звернутися до відділу обліку та розподілу житлової площі Івано-Франківської міської ради. Для цього потрібно подати заяву, копію паспорта, довідку ВПО, документи про склад сім'ї та підтвердження відсутності іншого житла.

Розгляд заяв відбувається в порядку черговості, пріоритет надається багатодітним родинам, людям з інвалідністю та сім'ям із дітьми. Після завершення будівництва помешкань міська комісія ухвалюватиме рішення про розподіл квартир серед зареєстрованих кандидатів.

У міськраді наголошують, що проєкт реалізується за підтримки міжнародних партнерів, тож нові квартири будуть повністю придатними для проживання — з ремонтом, меблями та необхідною побутовою технікою.

Як повідомляла Politeka, безкоштовне житло для ВПО в Івано-Франківську: хто і як може отримати квартиру в новому житловому комплексі.