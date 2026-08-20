Из-за трех аварий на водоводах без водоснабжения остались около 3570 жителей Космического района Запорожья. Коммунальщики организовали подвоз питьевой воды автоцистернами по двум адресам.

Отключение воды в Запорожье из-за аварийных ремонтов продолжается — в четверг, 20 августа, без водоснабжения остались еще около 3570 жителей в Космическом районе города. Как сообщает КП «Водоканал», коммунальщики ликвидируют сразу три порыва на водоводах разного диаметра.

Какие адреса остались без воды

Первая авария произошла на водоводе диаметром 400 мм на улице Героев Национальной гвардии Украины. С 09:20 без водоснабжения остались 1440 горожан в четырех многоэтажках:

улица Героев Национальной гвардии Украины, 57;

улица Героев Национальной гвардии Украины, 63;

улица Героев Национальной гвардии Украины, 63а;

улица Героев Национальной гвардии Украины, 67.

Вторая авария — на водопроводе диаметром 150 мм на улице Водограйная. С 10:00 без воды находятся 1350 жителей трех многоэтажек:

улица Водограйная, 8;

улица Водограйная, 10;

улица Водограйная, 16.

Третья авария — на водоводе диаметром 300 мм на улице Чумаченко. С 10:00 отключили пять многоэтажек, без водоснабжения остались 1080 жителей по адресам:

улица Чумаченко, 9;

улица Чумаченко, 11;

улица Чумаченко, 13;

улица Чумаченко, 17;

улица Чумаченко, 21.

Где взять питьевую воду

Для обеспечения жителей питьевой водой коммунальщики организовали подвоз автоцистернами. Воду подвозят по двум адресам: на улицу Героев Национальной гвардии Украины, 63 и на улицу Водограйная, 10. О сроках завершения ремонтных работ пока не сообщают — все зависит от сложности повреждений.

Сегодня утром, 20 августа, более 1000 жителей Шевченковского района Запорожья также остались без водоснабжения из-за отдельных аварийных ремонтных работ. Общее количество запорожцев, которые сегодня временно без воды, превышает 4500 человек.

Что делать, если ваш адрес в списке отключений

Жителям домов, попавших под отключение, рекомендуют сделать запас воды для бытовых нужд. Для питьевых нужд воду можно набрать в автоцистернах по указанным адресам. О возобновлении водоснабжения КП «Водоканал» сообщит дополнительно — следите за обновлениями на официальных ресурсах предприятия. В случае возникновения дополнительных вопросов жители могут обращаться в контакт-центр КП «Водоканал».

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