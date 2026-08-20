Через три аварії на водоводах без водопостачання залишилися близько 3570 мешканців Космічного району Запоріжжя. Комунальники організували підвіз питної води автоцистернами за двома адресами.

Відключення води у Запоріжжі через аварійні ремонти тривають — у четвер, 20 серпня, без водопостачання залишилися ще близько 3570 мешканців у Космічному районі міста. Як повідомляє КП «Водоканал», комунальники ліквідують одразу три пориви на водогонах різного діаметру.

Які адреси залишилися без води

Перша аварія сталася на водогоні діаметром 400 мм на вулиці Героїв Національної гвардії України. З 09:20 без водопостачання залишилися 1440 містян у чотирьох багатоповерхівках:

вулиця Героїв Національної гвардії України, 57;

вулиця Героїв Національної гвардії України, 63;

вулиця Героїв Національної гвардії України, 63а;

вулиця Героїв Національної гвардії України, 67.

Друга аварія — на водопроводі діаметром 150 мм на вулиці Водограйна. З 10:00 без води перебувають 1350 жителів трьох багатоповерхівок:

вулиця Водограйна, 8;

вулиця Водограйна, 10;

вулиця Водограйна, 16.

Третя аварія — на водоводі діаметром 300 мм на вулиці Чумаченка. Із 10:00 відключили п'ять багатоповерхівок, без водопостачання залишилися 1080 мешканців за адресами:

вулиця Чумаченка, 9;

вулиця Чумаченка, 11;

вулиця Чумаченка, 13;

вулиця Чумаченка, 17;

вулиця Чумаченка, 21.

Де взяти питну воду

Для забезпечення мешканців питною водою комунальники організували підвіз автоцистернами. Воду підвозять за двома адресами: на вулицю Героїв Національної гвардії України, 63 та на вулицю Водограйна, 10. Про терміни завершення ремонтних робіт наразі не повідомляють — усе залежить від складності пошкоджень.

Сьогодні вранці, 20 серпня, понад 1000 мешканців Шевченківського району Запоріжжя також залишилися без водопостачання через окремі аварійні ремонтні роботи. Загальна кількість запоріжців, які сьогодні тимчасово без води, перевищує 4500 осіб.

Що робити, якщо ваша адреса в списку відключень

Мешканцям будинків, які потрапили під відключення, рекомендують зробити запас води для побутових потреб. Для питних потреб воду можна набрати в автоцистернах за вказаними адресами. Про відновлення водопостачання КП «Водоканал» повідомить додатково — слідкуйте за оновленнями на офіційних ресурсах підприємства. У разі виникнення додаткових запитань мешканці можуть звертатися до контакт-центру КП «Водоканал».

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