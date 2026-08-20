Потребительские цены в столице в июле 2026 года выросли на 1,1% — почти вчетверо больше, чем в среднем по Украине. Какие продукты подорожали заметнее всего, а что, наоборот, стало доступнее — рассказываем далее.

Подорожание продуктов в Киевской области фиксируют уже не первый месяц подряд, однако июльские данные по столице оказались особенно показательными: инфляция в Киеве почти вчетверо превысила общеукраинский показатель.

Как сообщают Контракты.UA со ссылкой на Главное управление статистики в городе Киеве, в июле 2026 года потребительские цены в столице выросли на 1,1% по сравнению с июнем. В то же время по Украине в целом рост составил лишь 0,3%. С начала года индекс потребительских цен в Киеве достиг 7,4%, тогда как средний показатель по стране — 6%.

Что подорожало больше всего: молоко, сыр, фрукты

Заметнее всего в июле выросли цены на молочную продукцию и фрукты. Вот полный перечень продуктов-лидеров по темпам подорожания:

молоко — на 5,8%;

сыр и мягкий сыр — на 4,6%;

фрукты — на 4,5%;

безалкогольные напитки — на 4,5%;

подсолнечное масло — на 2,5%.

Алкогольные напитки и табачные изделия также прибавили в цене — в целом на 2,3%, причем алкоголь подорожал сразу на 4,1%.

Что подешевело: яйца, овощи, мясо

Сезонное снижение цен коснулось прежде всего овощей и яиц. По данным статистического ведомства, в июле больше всего подешевели:

яйца — на 10,7%;

овощи — на 8,5%;

макаронные изделия — на 2,1%;

мясо и мясопродукты — на 1,1%;

масло — на 1%.

Одежда и обувь в столице также стали доступнее: общее снижение цен в этой категории составило 7,9%, в частности одежда подешевела на 12,5%, а обувь — на 1,8%.

Транспорт рванул вверх

Отдельного внимания заслуживает транспорт: за месяц цены в этой категории взлетели на 10,2%. Главной причиной стало подорожание проезда в автодорожном пассажирском транспорте сразу на 53,5%.

Что прогнозирует Национальный банк

Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2026–2027 годы. По обновленным данным, по итогам 2026 года инфляция составит 10% (апрельский прогноз давал 9,4%). В 2027 году ожидается замедление до 6,5%. Для киевлян это означает, что давление на кошельки сохранится как минимум до конца года — столичная инфляция традиционно опережает общенациональную.

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