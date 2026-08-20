Подорожчання продуктів у Київській області фіксують уже не перший місяць поспіль, однак липневі дані по столиці виявилися особливо показовими: інфляція в Києві майже вчетверо перевищила загальноукраїнський показник.
Як повідомляють Контракти.UA з посиланням на Головне управління статистики у місті Києві, у липні 2026 року споживчі ціни в столиці зросли на 1,1% порівняно з червнем. Водночас по Україні загалом зростання становило лише 0,3%. Із початку року індекс споживчих цін у Києві сягнув 7,4%, тоді як середній показник по країні — 6%.
Що подорожчало найбільше: молоко, сир, фрукти
Найпомітніше в липні зросли ціни на молочну продукцію та фрукти. Ось повний перелік продуктів-лідерів за темпами подорожчання:
- молоко — на 5,8%;
- сир і м'який сир — на 4,6%;
- фрукти — на 4,5%;
- безалкогольні напої — на 4,5%;
- соняшникова олія — на 2,5%.
Алкогольні напої та тютюнові вироби також додали в ціні — загалом на 2,3%, причому алкоголь подорожчав одразу на 4,1%.
Що подешевшало: яйця, овочі, м'ясо
Сезонне зниження цін торкнулося насамперед овочів та яєць. За даними статистичного відомства, у липні найбільше подешевшали:
- яйця — на 10,7%;
- овочі — на 8,5%;
- макаронні вироби — на 2,1%;
- м'ясо та м'ясопродукти — на 1,1%;
- масло — на 1%.
Одяг і взуття в столиці також стали доступнішими: загальне зниження цін у цій категорії склало 7,9%, зокрема одяг подешевшав на 12,5%, а взуття — на 1,8%.
Транспорт рвонув угору
Окремої уваги заслуговує транспорт: за місяць ціни в цій категорії злетіли на 10,2%. Головною причиною стало подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті одразу на 53,5%.
Що прогнозує Національний банк
Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2026–2027 роки. За оновленими даними, за підсумками 2026 року інфляція становитиме 10% (квітневий прогноз давав 9,4%). У 2027 році очікується сповільнення до 6,5%. Для киян це означає, що тиск на гаманці зберігатиметься щонайменше до кінця року — столична інфляція традиційно випереджає загальнонаціональну.
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