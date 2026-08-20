Споживчі ціни в столиці у липні 2026 року зросли на 1,1% — майже вчетверо більше, ніж у середньому по Україні. Які продукти подорожчали найпомітніше, а що, навпаки, стало доступнішим — розповідаємо далі.

Подорожчання продуктів у Київській області фіксують уже не перший місяць поспіль, однак липневі дані по столиці виявилися особливо показовими: інфляція в Києві майже вчетверо перевищила загальноукраїнський показник.

Як повідомляють Контракти.UA з посиланням на Головне управління статистики у місті Києві, у липні 2026 року споживчі ціни в столиці зросли на 1,1% порівняно з червнем. Водночас по Україні загалом зростання становило лише 0,3%. Із початку року індекс споживчих цін у Києві сягнув 7,4%, тоді як середній показник по країні — 6%.

Що подорожчало найбільше: молоко, сир, фрукти

Найпомітніше в липні зросли ціни на молочну продукцію та фрукти. Ось повний перелік продуктів-лідерів за темпами подорожчання:

молоко — на 5,8%;

сир і м'який сир — на 4,6%;

фрукти — на 4,5%;

безалкогольні напої — на 4,5%;

соняшникова олія — на 2,5%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби також додали в ціні — загалом на 2,3%, причому алкоголь подорожчав одразу на 4,1%.

Що подешевшало: яйця, овочі, м'ясо

Сезонне зниження цін торкнулося насамперед овочів та яєць. За даними статистичного відомства, у липні найбільше подешевшали:

яйця — на 10,7%;

овочі — на 8,5%;

макаронні вироби — на 2,1%;

м'ясо та м'ясопродукти — на 1,1%;

масло — на 1%.

Одяг і взуття в столиці також стали доступнішими: загальне зниження цін у цій категорії склало 7,9%, зокрема одяг подешевшав на 12,5%, а взуття — на 1,8%.

Транспорт рвонув угору

Окремої уваги заслуговує транспорт: за місяць ціни в цій категорії злетіли на 10,2%. Головною причиною стало подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті одразу на 53,5%.

Що прогнозує Національний банк

Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2026–2027 роки. За оновленими даними, за підсумками 2026 року інфляція становитиме 10% (квітневий прогноз давав 9,4%). У 2027 році очікується сповільнення до 6,5%. Для киян це означає, що тиск на гаманці зберігатиметься щонайменше до кінця року — столична інфляція традиційно випереджає загальнонаціональну.

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