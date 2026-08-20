В результате российских атак на Херсонщине наблюдаются перебои с электроснабжением, из-за чего возможны проблемы с водоснабжением. В областной военной администрации обратились к жителям с важной просьбой.

В Херсонской области из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры фиксируются перебои с электроснабжением. Ситуация осложняется тем, что из-за обесточивания насосных станций возможны проблемы и с подачей воды в дома херсонцев.

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации. Должностные лица обратились к жителям региона с просьбой отнестись к ситуации с пониманием — восстановительные работы продолжаются, однако вражеские атаки продолжают наносить ущерб критической инфраструктуре.

Что говорят в ОВА

«В результате российских атак наблюдаются перебои с электроснабжением. Прошу херсонцев отнестись к ситуации с пониманием. Также из-за обесточивания возможны перебои с водоснабжением и снижение давления воды», — говорится в официальном сообщении Херсонской ОВА.

В администрации подчеркнули, что энергетики и коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы максимально быстро восстанавливать подачу электроэнергии после каждого вражеского удара. Однако в некоторых случаях ремонтные работы могут затягиваться из-за ситуации с безопасностью — враг нередко наносит повторные удары по одним и тем же объектам.

Как подготовиться к перебоям со светом и водой

Жителям Херсонщины советуют заранее позаботиться о самом необходимом. В первую очередь стоит иметь дома запас питьевой и технической воды — как минимум на одни-двое суток. Для более длительных отключений пригодятся пауэрбанки, заряженные фонарики, свечи и, по возможности, портативные зарядные станции.

Также важно держать наготове «тревожный чемоданчик» с документами, медикаментами, теплыми вещами и продуктами длительного хранения. В случае полного обесточивания мобильная связь может работать нестабильно, поэтому стоит заранее договориться с родными о точках встречи или альтернативных способах коммуникации.

В Херсонской ОВА призывают жителей следить за официальными сообщениями — графики восстановления электроснабжения и водоснабжения будут публиковаться по мере поступления информации от аварийных бригад.