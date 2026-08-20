В Тернополе исполнительный комитет принял решение о выделении единовременной денежной помощи военнослужащим на лечение и реабилитацию. По 15 тысяч гривен получат 14 защитников.

Ограничение движения транспорта в Тернополе недавно изменило привычные маршруты горожан, однако городская власть не забывает и о социальной поддержке — исполнительный комитет Тернопольского городского совета принял очередное решение о выделении единовременной денежной помощи военнослужащим на лечение и реабилитацию. Как сообщает издание «Місто», средства получат защитники, участвовавшие в боевых действиях и нуждающиеся в медицинской помощи.

В этот раз финансовую поддержку получат 14 военнослужащих — каждому выплатят по 15 000 гривен. Общая сумма нового транша составляет 210 000 гривен. Деньги направят на лечение, реабилитацию и восстановление здоровья тернопольских защитников.

Программа действует в Тернополе не первый год: в 2025 году такую помощь получили 622 военнослужащих, а за неполный 2026 год — уже 538 человек. Решение о каждом транше принимается отдельно на заседаниях исполнительного комитета городского совета.

Кто может получить помощь

На материальную поддержку могут рассчитывать тернопольские военные, которые участвовали в боевых действиях или обеспечивали оборону страны, получили травмы, ранения, контузии или другие повреждения и нуждаются в медицинской помощи. Выплата является единовременной и предоставляется по решению исполнительного комитета на основании поданных документов.

Как подать заявку

Для оформления помощи необходимо обратиться в отдел обращений Тернопольского городского совета по адресу: г. Тернополь, ул. Листопадовая, 6 (первый этаж). Прием документов осуществляется в будние дни.

Дополнительную информацию предоставляет отдел по работе с ветеранами войны и льготными категориями управления социальной политики по адресу: г. Тернополь, ул. Николая Лысенко, 8. Телефон для справок: (067) 395-88-62.

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