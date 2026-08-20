По состоянию на 20 августа в Харьковской области открыто 2621 вакансию. Самую высокую зарплату — 50 000 гривен — предлагают заместителю директора.

Погода в Харьковской области на этой неделе обещает быть жаркой, а между тем на рынке труда региона ситуация остается стабильной — работодатели активно ищут сотрудников. Как сообщает Харьковская областная военная администрация со ссылкой на областную службу занятости, по состоянию на 20 августа 2026 года в Харьковской области актуальна 2621 вакансия.

Самую высокую заработную плату предлагают заместителю директора — 50 000 гривен. Второе место по уровню дохода занимает вакансия экономиста с оплатой 40 000 гривен. В пятерку самых высокооплачиваемых также вошли пескоструйщик (35 000 грн), работник по уходу за животными (30 440 грн) и агроном (30 000 грн).

Во второй половине рейтинга — кровельщик рулонных кровель с зарплатой 25 900 гривен, главный специалист по энергосистемам (24 830 грн), шихтовщик (21 000 грн), овощевод (20 000 грн) и птицевод (19 000 грн). Полный перечень актуальных вакансий по Харькову и области доступен на официальном сайте службы занятости.

Как найти работу и куда обращаться

Для поиска работы жители Харьковской области могут воспользоваться горячей линией Харьковской областной службы занятости. Она работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по номеру: 0 800 219 729. Звонки бесплатные.

Контакты филиалов Харьковского областного центра занятости и его структурных подразделений также доступны онлайн — их можно найти на сайте учреждения. Специалисты центра помогут подобрать вакансию в соответствии с квалификацией, опытом и пожеланиями по заработной плате.

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