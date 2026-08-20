Погода в Харківській області цього тижня обіцяє бути спекотною, а тим часом на ринку праці регіону ситуація залишається стабільною — роботодавці активно шукають працівників. Як повідомляє Харківська обласна військова адміністрація з посиланням на обласну службу зайнятості, станом на 20 серпня 2026 року на Харківщині актуальна 2621 вакансія.

Найвищу заробітну плату пропонують заступнику директора — 50 000 гривень. Друге місце за рівнем доходу посідає вакансія економіста з оплатою 40 000 гривень. До п'ятірки найбільш високооплачуваних також увійшли піскоструминник (35 000 грн), робітник з догляду за тваринами (30 440 грн) та агроном (30 000 грн).

У другій половині рейтингу — покрівельник рулонних покрівель із зарплатою 25 900 гривень, головний фахівець з енергосистем (24 830 грн), шихтувальник (21 000 грн), овочівник (20 000 грн) та птахівник (19 000 грн). Повний перелік актуальних вакансій по Харкову та області доступний на офіційному сайті служби зайнятості.

Як знайти роботу та куди звертатися

Для пошуку роботи мешканці Харківської області можуть скористатися гарячою лінією Харківської обласної служби зайнятості. Вона працює з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0 800 219 729. Дзвінки безкоштовні.

Контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та його структурних підрозділів також доступні онлайн — їх можна знайти на сайті установи. Фахівці центру допоможуть підібрати вакансію відповідно до кваліфікації, досвіду та побажань щодо заробітної плати.

Раніше Politeka повідомляла, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що саме нададуть людям.

Також Politeka повідомляла, ВПО можуть отримати грошову допомогу: хто з переселенців в Харківській області має право на виплати.

Як повідомляла Politeka, 12300 грн в одні руки: куди ВПО в Харківській області звертатися по грошову допомогу.