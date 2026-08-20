Мобильный оператор "Киевстар" предупредил об изменениях для абонентов тарифов Smart Business и Smart Business+ — с 1 сентября 2026 года их автоматически переведут на новые тарифные планы. Стоимость обслуживания не вырастет, а для пользователей Smart Business+ даже снизится на 100 грн.

Специальные тарифы "Киевстар" для пенсионеров уже действуют, а теперь оператор готовит новые изменения для контрактных бизнес-клиентов. Уже с 1 сентября 2026 года "Киевстар" автоматически переведет часть абонентов на другие тарифные планы.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Киевстар", изменения коснутся пользователей тарифных планов Smart Business и Smart Business+. Никаких дополнительных действий от абонентов не требуется — переход произойдет автоматически. В то же время клиенты сохраняют за собой право отказаться от нового пакета и выбрать другой.

Абоненты Smart Business перейдут на тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Выгодный Контракт" за 600 гривен в месяц. Стоимость останется на прежнем уровне — ежемесячная плата не изменится. Пользователи Smart Business+ получат "ВСЕ ВМЕСТЕ Премиум Контракт" за 1100 гривен в месяц — это на 100 гривен дешевле, чем они платили ранее (было 1200 гривен).

Что входит в новые тарифные планы

В новом пакете для бывших абонентов Smart Business предусмотрен безлимитный мобильный трафик, 20 ГБ в роуминге (вместо 19,5 ГБ), 1000 минут на звонки по Украине и за границу, безлим в сети "Киевстар", 600 SMS (ранее было 1000 сообщений), SIM-карта для роутера, домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с и две "Суперсилы" без доплат.

Для пользователей Smart Business+ новый тариф включает безлимитный трафик, безлимитные звонки в сети "Киевстар", 2700 минут на разговоры по Украине и за границу (вместо 3000 минут), "Киевстар ТВ" и две "Суперсилы". Ежемесячная плата снизится с 1200 до 1100 гривен.

Что делать, если новый тариф не подходит

В компании подчеркнули: если новый тарифный план не устраивает, абонент имеет полное право отказаться. "Если новый тариф вам не подходит, вы можете самостоятельно перейти на любой другой доступный тариф 'Киевстар' или досрочно расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством", — отметили в компании. Для смены тарифа достаточно обратиться в контакт-центр оператора по номеру 466, воспользоваться приложением "Мой Киевстар" или посетить ближайший фирменный магазин.

Для большинства контрактных абонентов изменения будут либо нейтральными — та же цена с обновленным наполнением, либо откровенно выгодными благодаря снижению ежемесячной платы на 100 гривен. Тем, кого новые условия не устроят, оператор оставляет возможность выбрать другой тариф или расторгнуть контракт.

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