Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду розглянув справу про зміну вартості тарифного плану мобільним оператором без попередження абонентки. Розповідаємо, чи законно це і в яких випадках споживач може вимагати повернення списаних коштів.

Тарифи на мобільний зв'язок в Україні зросли у 2-3 рази за останні місяці, і оператори нерідко змінюють умови без прямого попередження абонентів. Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду розглянув спір між абоненткою та оператором щодо підвищення вартості тарифного плану без належного повідомлення — рішення суду прояснює, чи законно це і в яких випадках споживач може повернути списані кошти.

Як повідомляє Судово-юридична газета, йдеться про ситуацію, коли мобільний оператор підвищив абонентську плату за тарифом, не повідомивши клієнтку заздалегідь. Жінка звернулася до суду, вимагаючи визнати дії оператора незаконними та повернути гроші, списані за новим, вищим тарифом.

Українське законодавство у сфері електронних комунікацій передбачає, що оператори мобільного зв'язку мають право самостійно встановлювати тарифи. Однак Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг зобов'язують оператора заздалегідь інформувати абонентів про будь-які зміни умов обслуговування, включаючи вартість тарифних планів.

Якщо ж оператор підвищив тариф без попередження — абонент має право оскаржити такі дії. Згідно із Законом України «Про захист прав споживачів», нав'язування послуг або зміна їхньої вартості без згоди споживача є порушенням. У такому разі споживач може вимагати не лише повернення незаконно списаних коштів, а й відшкодування моральної шкоди.

Коли суд стає на бік абонента

Судова практика у спорах між абонентами та мобільними операторами показує, що рішення не завжди ухвалюють на користь споживача. У подібних справах суди ретельно вивчають умови договору, який абонент укладає з оператором ще на етапі підключення. Якщо в договорі прописана можливість зміни тарифу без окремого повідомлення — оператор може формально діяти в межах угоди.

Водночас Верховний Суд у своїх рішеннях неодноразово наголошував: навіть наявність такого пункту в договорі не звільняє оператора від обов'язку діяти добросовісно. Оператор зобов'язаний забезпечити абоненту реальну можливість дізнатися про зміну тарифу до моменту списання коштів — через SMS, повідомлення в застосунку, електронну пошту або інший доступний канал зв'язку.

Як повернути гроші, списані за підвищеним тарифом

Якщо ви виявили, що мобільний оператор списав більше грошей, ніж передбачалося вашим тарифним планом, варто діяти поетапно:

Перевірте умови тарифу. Зайдіть в особистий кабінет або мобільний застосунок оператора та перегляньте актуальні умови вашого тарифного плану. Інколи підвищення вартості закладене в самому описі послуги.

Зайдіть в особистий кабінет або мобільний застосунок оператора та перегляньте актуальні умови вашого тарифного плану. Інколи підвищення вартості закладене в самому описі послуги. Збережіть докази. Зробіть скриншоти повідомлень про списання, витяги з банківського застосунку, історію поповнень і витрат із кабінету абонента.

Зробіть скриншоти повідомлень про списання, витяги з банківського застосунку, історію поповнень і витрат із кабінету абонента. Зверніться до оператора. Напишіть офіційну претензію через гарячу лінію, чат підтримки або електронну пошту компанії. Докладно опишіть ситуацію, додайте докази та вимагайте повернення коштів. Оператор зобов'язаний розглянути звернення протягом 30 днів.

Напишіть офіційну претензію через гарячу лінію, чат підтримки або електронну пошту компанії. Докладно опишіть ситуацію, додайте докази та вимагайте повернення коштів. Оператор зобов'язаний розглянути звернення протягом 30 днів. Зверніться до НКЕК. Якщо оператор відмовив у поверненні коштів, наступний крок — скарга до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК). Подати звернення можна через офіційний сайт комісії.

Якщо оператор відмовив у поверненні коштів, наступний крок — скарга до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК). Подати звернення можна через офіційний сайт комісії. Позов до суду. У разі відмови на всіх попередніх етапах — звертайтеся до суду з позовом про захист прав споживачів. Такі справи розглядаються в порядку цивільного судочинства, і споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами про захист своїх прав.

Варто пам'ятати: навіть невелика сума — підстава для судового розгляду. Утім, як показує практика, доходити до Верховного Суду з позовом на кілька десятків гривень може бути марно — касаційний суд переглядає лише справи, які мають фундаментальне значення для формування судової практики або значний суспільний інтерес.

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