Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда рассмотрел дело об изменении стоимости тарифного плана мобильным оператором без предупреждения абонентки. Рассказываем, законно ли это и в каких случаях потребитель может требовать возврата списанных средств.

Тарифы на мобильную связь в Украине выросли в 2-3 раза за последние месяцы, и операторы нередко меняют условия без прямого предупреждения абонентов. Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда рассмотрел спор между абоненткой и оператором о повышении стоимости тарифного плана без надлежащего уведомления — решение суда проясняет, законно ли это и в каких случаях потребитель может вернуть списанные средства.

Как сообщает Судебно-юридическая газета, речь идет о ситуации, когда мобильный оператор повысил абонентскую плату по тарифу, не уведомив клиентку заранее. Женщина обратилась в суд, требуя признать действия оператора незаконными и вернуть деньги, списанные по новому, более высокому тарифу.

Украинское законодательство в сфере электронных коммуникаций предусматривает, что операторы мобильной связи имеют право самостоятельно устанавливать тарифы. Однако Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг обязывают оператора заранее информировать абонентов о любых изменениях условий обслуживания, включая стоимость тарифных планов.

Если же оператор повысил тариф без предупреждения — абонент имеет право оспорить такие действия. Согласно Закону Украины «О защите прав потребителей», навязывание услуг или изменение их стоимости без согласия потребителя является нарушением. В таком случае потребитель может требовать не только возврата незаконно списанных средств, но и возмещения морального вреда.

Когда суд становится на сторону абонента

Судебная практика по спорам между абонентами и мобильными операторами показывает, что решения не всегда принимаются в пользу потребителя. В подобных делах суды тщательно изучают условия договора, который абонент заключает с оператором на этапе подключения. Если в договоре прописана возможность изменения тарифа без отдельного уведомления — оператор может формально действовать в рамках соглашения.

Вместе с тем Верховный Суд в своих решениях неоднократно подчеркивал: даже наличие такого пункта в договоре не освобождает оператора от обязанности действовать добросовестно. Оператор обязан обеспечить абоненту реальную возможность узнать об изменении тарифа до момента списания средств — через SMS, уведомление в приложении, электронную почту или другой доступный канал связи.

Как вернуть деньги, списанные по повышенному тарифу

Если вы обнаружили, что мобильный оператор списал больше денег, чем предусматривалось вашим тарифным планом, стоит действовать поэтапно:

Проверьте условия тарифа. Зайдите в личный кабинет или мобильное приложение оператора и просмотрите актуальные условия вашего тарифного плана. Иногда повышение стоимости заложено в самом описании услуги.

Зайдите в личный кабинет или мобильное приложение оператора и просмотрите актуальные условия вашего тарифного плана. Иногда повышение стоимости заложено в самом описании услуги. Сохраните доказательства. Сделайте скриншоты сообщений о списании, выписки из банковского приложения, историю пополнений и расходов из кабинета абонента.

Сделайте скриншоты сообщений о списании, выписки из банковского приложения, историю пополнений и расходов из кабинета абонента. Обратитесь к оператору. Напишите официальную претензию через горячую линию, чат поддержки или электронную почту компании. Подробно опишите ситуацию, приложите доказательства и потребуйте возврата средств. Оператор обязан рассмотреть обращение в течение 30 дней.

Напишите официальную претензию через горячую линию, чат поддержки или электронную почту компании. Подробно опишите ситуацию, приложите доказательства и потребуйте возврата средств. Оператор обязан рассмотреть обращение в течение 30 дней. Обратитесь в НКЭК. Если оператор отказал в возврате средств, следующий шаг — жалоба в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЭК). Подать обращение можно через официальный сайт комиссии.

Если оператор отказал в возврате средств, следующий шаг — жалоба в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЭК). Подать обращение можно через официальный сайт комиссии. Иск в суд. В случае отказа на всех предыдущих этапах — обращайтесь в суд с иском о защите прав потребителей. Такие дела рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства, и потребители освобождаются от уплаты судебного сбора по искам о защите своих прав.

Стоит помнить: даже небольшая сумма — основание для судебного разбирательства. Однако, как показывает практика, доходить до Верховного Суда с иском на несколько десятков гривен может быть бесполезно — кассационный суд пересматривает только дела, имеющие фундаментальное значение для формирования судебной практики или значительный общественный интерес.

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