Народний депутат Сергій Козир закликав киян уже зараз продумати, як вони проходитимуть зимовий період — значна частина теплоелектроцентралей зруйнована, а швидке відновлення неможливе.

Підготовка Києва до зимового періоду стає дедалі складнішою — народний депутат Сергій Козир зробив тривожну заяву щодо майбутнього опалювального сезону в столиці.

За словами нардепа, значна частина теплоелектроцентралей (ТЕЦ) була зруйнована внаслідок російських атак, і швидке відновлення цих об'єктів наразі неможливе. Про це він заявив в ефірі «Суперпозиції», повідомляє ТСН.

Ситуація ускладнюється тим, що підготовка до опалювального сезону, зокрема реалізація плану стійкості, відбувається з відставанням від графіка. «Зима буде дуже важкою. Потрібно готуватися. Людям слід задуматися, як вони її проходитимуть», — наголосив Козир.

За даними уряду, на підготовку до опалювального сезону та реалізацію планів стійкості вже виділено 35 мільярдів гривень. Однак навіть ці кошти не гарантують безперебійного теплопостачання в умовах, коли ключові об'єкти генерації знищені.

Що відомо про стан підготовки

Для контролю за ситуацією створюють спеціальні робочі групи, які перевірятимуть стан підготовки до зими в регіонах. Окрему увагу приділяють Києву, де ризики залишитися без тепла є найвищими через масштаб руйнувань енергетичної інфраструктури.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький раніше попередив, що зима 2026–2027 років може бути навіть складнішою за попередню — через посилення російських атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру. Україна має бути готовою до можливих тривалих відключень електроенергії.

Як киянам підготуватися до складної зими

В умовах, коли централізоване опалення може бути нестабільним, фахівці радять мешканцям столиці вже зараз подбати про альтернативні джерела тепла. Серед ключових рекомендацій:

придбати електричні обігрівачі або тепловентилятори;

за можливості встановити автономні системи опалення;

потурбуватися про утеплення житла — вікон, дверей, балконів;

запастися теплим одягом, ковдрами та термобілизною;

мати резервне джерело живлення — павербанки, акумулятори, генератори.

Водночас на рівні держави триває оснащення об'єктів соціальної інфраструктури: близько 19,5 тисячі шкіл і дитсадків уже мають генератори, сонячні панелі або накопичувачі енергії, ще 220 закладів отримають додаткове обладнання найближчим часом.

Попри всі зусилля, киянам варто бути готовими до того, що зима 2026–2027 років стане серйозним випробуванням для столичної енергосистеми — і особиста підготовка кожного мешканця може виявитися вирішальною.